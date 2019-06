Alkohol, Kokain und Unfallflucht

Erst hat er unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Unfall verursacht, dann ist er auch noch geflüchtet: Nach kurzer Verfolgungsjagd stoppte die Polizei am Sonntag gegen 7 Uhr einen Renault-Fahrer in der Ludwig-Jolly-Straße in der Neckarstadt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor kollidierte der 28-Jährige beim Anfahren auf der rechten Spur mit dem Nissan eines 55-Jährigen, der von der Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße unterwegs war.

Opfer verfolgt Verursacher

Kurze Zeit später wurde eine Polizeistreife auf den Renault aufmerksam. Weil die Polizisten den 28-Jährigen kontrollieren wollten, mussten sie einige Meter weiter wenden – in der Zwischenzeit hatte sich der Unfallfahrer bereits in Richtung Jungbuschbrücke entfernt. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und sahen neben dem Renault den Nissan, der dem Mann ebenfalls gefolgt war. Auch auf Sonderzeichen der Beamten reagierte der Flüchtende nicht. Erst als sie ihn überholt hatten, konnten die Polizisten den Mann stoppen – dann erfuhren sie von dem Unfall. Ein Alkoholtest ergab 0,8 Promille, ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Der Unfallfahrer musste den Führerschein abgeben. An den Autos entstand ein Schaden von jeweils etwa 2000 Euro. pol/lok

