Alkohol nur im Lokal

Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Wochenenden soll im Mannheimer Stadtteil Jungbusch zeitweise eingeschränkt werden. Das geht aus einem Facebook-Post des soziokulturellen Zentrums „Kulturbücken Jungbusch“ hervor, dem ein Schreiben der Stadt vorliegt. Demnach hat die Verwaltung als zuständige Ortspolizeibehörde entschieden, dass die Abgabe von Alkohol außerhalb des konzessionierten Gaststättenbereichs an Wochenenden verboten ist.

Das bedeutet, dass Alkohol nicht zum Verzehr auf der Straße herausgegeben werden darf. Genehmigte Außengastronomie ist davon nicht betroffen. Die Allgemeinverfügung sei zudem kein Konsumverbot von Alkohol, hieß es am Donnerstagabend aus dem Rathaus. Die Einzelheiten der Einschränkung sollen im Laufe des heutigen Freitag bekannt gegeben werden.

Verfügung befristet bis 4. Oktober

Die Regel soll an Freitagen und Samstagen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages gelten. Das Verbot ist zunächst bis zum 4. Oktober 2020 befristet. Der Jungbusch hat sich in Zeiten der Corona-Krise und den damit weggefallenen Möglichkeiten zum Feiern zu einem Treffpunkt vor allem bei jungen Menschen entwickelt. Anwohner beklagen den damit einhergehenden hohen Lärmpegel und die Vermüllung im Stadtteil.

In der Spitze hielten sich um den Quartiersplatz bis zu 700 Personen auf, heißt es in der Verfügung der Stadt. Viele beachten wegen starker Alkoholisierung die Corona-Regeln nicht in ausreichendem Maß. kpl

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020