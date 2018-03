Alkohol und Depression

Anzeige

Etwa 40 Prozent der alkoholabhängigen Patienten weisen eine zusätzliche depressive Störung auf. Trotz des häufigen gemeinsamen Auftretens beschäftigen sich bisher nur wenige wissenschaftliche Arbeiten mit dem Zusammenhang zwischen depressiven Störungen und problematischem Alkoholkonsum. Dieser Fragestellung geht aktuell die Abteilung Klinische Psychologie (Leiter Peter Kirsch) am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in einer neuen Studie nach.

Viele Menschen trinken Alkohol, um psychische Probleme wie z. B. niedergeschlagene Stimmung oder unangenehme Gefühle „wegzutrinken“. Es gibt aber auch Betroffene, bei denen negative Gefühle durch häufigen Alkoholkonsum verstärkt oder sogar erst verursacht werden. Im Fokus der Studie steht jetzt die Frage, welche Rolle die Verarbeitung von verschiedenen Arten der Belohnung und die Fähigkeit zur Emotionsregulation spielen und welche Vorgänge während dieser Prozesse im Gehirn ablaufen. Können die Vorgänge im Gehirn mittels eines psychotherapeutischen Trainingsprogramms gezielt verändert werden? Und trägt dieses Training womöglich zu einer Verbesserung des Wohlbefindens bei?

Untersuchung und Training

Neben einer Eingangs- und einer Abschlussuntersuchung beinhaltet die Studie eine funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) sowie die kostenlose Teilnahme an einem psychotherapeutischen Training. Aktuell werden Menschen gesucht, die sowohl an einer Alkoholabhängigkeit als auch an einer Depression erkrankt sind. Die Studienteilnehmer erhalten sechs Einzelsitzungen Verhaltenstherapie sowie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro. Wer an einer psychotherapeutischen Behandlung teilnehmen und einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Alkoholabhängigkeit und Depression leisten möchte, kann sich per Tel. 0621/1703-6165 oder per E-Mail (dare@zi-mannheim.de) ans ZI wenden.