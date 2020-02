Alkohol, Zucker, Abendtermine – es geht auch mal ohne

Die kommenden Wochen werden es wahrscheinlich wieder zeigen: Verzicht liegt im Trend. Die Krankenkasse DAK fand im vergangenen Jahr heraus, dass 73 Prozent der Deutschen zwischen den närrischen Tagen und Ostern auf Alkohol verzichten wollten, 67 Prozent auf Süßigkeiten. Wer achtsam mit seinem Körper umgehen will, dem kommt das Fasten gelegen. Aber der Verzicht soll auch den Blick schärfen für das, was im Leben wirklich zählt. Wie halten es Mannheimer mit dem Fasten? Wir haben nachgefragt.

Der Fasnachter

Hoch im Kurs steht die Abstinenz bei den Fasnachtern. Stefan Höß etwa, Vorsitzender des Carneval-Club Waldhof (CCW), will in den kommenden Wochen „dem Alkohol den Kampf ansagen“. Eine „Wahnsinnskampagne“ liege hinter seinem Verein, da sei natürlich Alkohol geflossen. „Ich weiß, dass auch viele andere Fasnachter erstmal keinen Alkohol mehr trinken.“ Und wer ausgiebig gefeiert habe, dem falle dieser Verzicht oft nicht schwer.

Der Katholik

Die Abstinenz kennen viele Religionen. Gläubige Muslime haben den Fastenmonat Ramadan, in dem sie von Sonnenaufgang bis -untergang gar nichts zu sich nehmen, Juden beschränken den Totalverzicht auf einzelne Tage. Im Christentum wiederum gelten die 40 Tage und 40 Nächte vor Ostern als Zeit der Enthaltsamkeit, in der Gläubige als Zeichen der Buße und Besinnung auf etwas Bestimmtes verzichten. Mit gutem Beispiel vorangehen will Karl Jung – und keinen Kaffee und Alkohol trinken. „Außerdem achte ich darauf, weniger Abendtermine zu haben“, sagt der Stadtdekan. „Weil ich mir gerade in diesen 40 Tagen bewusst Zeit nehme, um mich auf den Weg zu mir selbst zu machen und meine Beziehung zu Gott zu stärken.“ Jung will sich in diesem Jahr intensiv mit dem Johannes-Evangelium befassen. Fasten bedeutet für ihn nicht nur Verzicht – sondern auch soziales Handeln. Der Dekan wird die kommenden Wochen in Indien verbringen. „Um dort Ordensgemeinschaften zu besuchen, deren Schwestern auch in Mannheim ganz wunderbare Arbeit leisten.“

Die Protestantin

Auch die Evangelische Kirche kennt den Brauch. Ilka Sobottke, Pfarrerin der City-Gemeinde, wird diesmal auf Alkohol und Zucker verzichten. Sie wolle damit „Gewohnheiten aufbrechen“, sagt die Trägerin des Bloomaul-Ordens. „Es geht darum, ein Gespür dafür zu bekommen, mit wie viel Selbstverständlichkeit wir diese Alltagsdrogen nutzen.“ Die Evangelische Kirche ruft auch bundesweit zum Fasten auf – in diesem Jahr unter anderem zum Verzicht auf Pessimismus. Ein Motto, das Sobottke „ein bisschen schwierig“ findet, wie sie zugibt. Schließlich machen Klimawandel oder Gewalttaten wie in Hanau vielen Menschen zurecht zu schaffen. Die Pfarrerin legt den Vorschlag so aus: „Es geht um die Zuversicht, dass das Leben trotz allem weitergeht – und auch darum, seine eigene Freiheit zu bewahren, wenn von Weltuntergangsszenarien die Rede ist.“

Die Politiker

Nicht jedem fällt es leicht, auf Gewohntes zu verzichten. „Fasten bleibt jedes Jahr ein untauglicher Versuch für mich“, gibt der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel zu. Michael Grötsch, Bürgermeister für Wirtschaft und Kultur, teilt mit, er faste nicht im klassischen Sinne. „In den kommenden Wochen werde ich mich jedoch beim Essen und Trinken bewusst zurücknehmen – wie immer in der Fastenzeit.“ Zurückhalten will sich auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melis Sekmen – nämlich bei der Nutzung von sozialen Medien wie Facebook und Twitter. „Für mich findet Politik nicht nur im Netz statt, sondern in den dafür legitimierten Gremien und auf der Straße bei den Menschen“, sagt Sekmen. „Ein paar Tage nach Innen schauen anstatt aufs Display, hilft mir, mich auf das Wesentliche und die Menschen zu konzentrieren – und zwar in echten Begegnungen.“

Die Ernährungsberaterin

Melanie Vasta ist Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und betreut die Mannheimer Gruppe der Weight Watcher. Der Zulauf in der Fastenzeit sei zwar nicht so groß wie im Januar, wenn viele sich vornehmen, abzunehmen. Allerdings kommen in der Fastenzeit einige Neue zu den Treffen – „weil die Fasnacht für viele sehr kalorienreich ist“, so Vasta. Sie weiß jedoch: Wer abnehmen will, sollte nicht nur in diesen Wochen auf die Ernährung achten. „Bei uns geht es um die Umstellung auf eine ausgewogene Ernährung.“ Die Fastenzeit sei „eine gute Chance, sich etwa vom Zucker zu lösen“, sagt Vasta. „Es liegt aber immer an der Person selbst, ob das auch danach so bleibt.“

Der Fitnesstrainer

Wer langfristig abnehmen will, braucht ein durchdachtes Gesamtkonzept, weiß Thomas Beck. Der Sportwissenschaftler arbeitet für die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier und betreut sowohl Leistungs- als auch Freizeitsportler. Er selbst fastet nicht, findet es aber durchaus sinnvoll, wenn seine Kunden eine Zeit lang auf Süßigkeiten verzichten: „Weil Zucker in unserem Körper unheimlich schlechte Sachen auslöst.“ Er kann für ungesundes Bauchfett sorgen. Gewichtsreduktion ist für viele ein wichtiger Grund, sich im Fitnessstudio anzumelden – egal ob Mann oder Frau. Beck betont, dass zu einer gesunden Lebensweise beides gehört: Bewegung und richtige Ernährung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020