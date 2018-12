Alkoholflaschen in Unfallauto gefunden

Noch immer fahndet die Polizei nach einem Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Schienenstraße auf dem Waldhof die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat (wir berichteten). In Höhe des Bahnhofs kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Geländer zur sogenannten Passerelle und stieß anschließend gegen den Mast einer Fußgängerampel, wo das Fahrzeug liegenblieb. Der Unbekannte flüchtete dann zu Fuß. Dagegen warteten ein 26- und ein 45-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz des VW Golfs, bis die Polizei eintraf. Im Auto mit britischem Kennzeichen stellten die Ermittler mehrere Alkoholflaschen fest. Die Mitfahrer wurden beim Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Jetzt hofft die Polizei, Zeugen zu dem Unfall zu finden: 0621/17 44 04 5. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018