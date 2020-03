Aufrütteln. Das ist jetzt im Jungbusch und in den Stadtteilen mit vielen Zuwanderern das Gebot der Stunde. Viele Menschen, vor allem von Armut Bedrohte und diejenigen, die die Sprache nicht verstehen, hätten den Ernst der Lage noch nicht begriffen, berichtet Quartiermanager Michael Scheuermann. Er und die Mitstreiter im Gemeinschaftszentrum verrichten derzeit Schwerstarbeit in Sachen CoronaAufklärung. „Es geht um Aktivieren, Aktivieren und darum, die Leute zum Mitmachen zu bewegen.“

Dass dies bitter nötig ist, weiß Scheuermann seit einem Rundgang durch das Hafenviertel. Alles schien am Mittwochabend ruhig wie an einem Regentag. Von leeren Straßen war jedoch nichts zu merken. Das Leben ging munter weiter. Ein älterer Jugendlicher türkischer Herkunft berichtete ihm, dass die meisten seiner Freunde und die Community unbesorgt seien. Von „Mir passiert doch nichts“ bis „Wir können doch eh nichts machen“, reichten Reaktionen. Beim Rundgang informierte er Kinder auf Türkisch, dass sie den Spielplatz nicht nutzen sollten. Bei einigen hatte er Erfolg, bei vielen nicht. Auf dem Bolzplatz der Jungbuschhalle wurde weiter gekickt. Auf der Beilstraße spielten bulgarischer Männer Karten und erzählten (ca. 30 Leute). Auf einem Betonpoller saß eine arabische Frau. Sie lächelte und sagte: „Schwierige Zeiten. Allah hat es in der Hand!“.

Bei vielen der bulgarischen Zuwanderer sei die prekäre Lage noch nicht angekommen, sagt Scheuermann. Die einen hätten Angst, wie es weiter gehe. Die anderen lebten in den Tag, weitgehend unbekümmert nach dem Motto „Krise kommt, Krise geht“. Beim Bewohnerverein sorgt man sich derweil um die Kündigungen, die in der Reinigungssparte, im Gastronomiebereich und in sonstigen Einfachjobs eintreten könnten. „Die Leute brauchen Gesprächspartner und Sozialberatung“, so der Hilferuf.

Immerhin: „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ - Immobilienbesitzer Marcel Hauptenbuchner stundet seinen Kunden Gewerbemieten. An der Fatih-Moschee schreibt der 1. Vorsitzende am Schwarzen Brett: „Der Zusammenhalt und das Gefühl der Zusammengehörigkeit in unserer bunten, vielfältigen Gesellschaft wird mit dieser Epidemie auf eine harte Probe gestellt“. Ein positives Zeichen kommt auch von Susanna, der Malerin, die ein Plakat vom Balkon hängt, mit dem sie die Bewohner warnen will.

Stadt, Ordnungsdienst und Polizei sind nun vor Ort, schauen nach dem Rechten - am Donnerstagabend sogar mit dem Polizeipräsidenten. „Wir reden mit allen, die wir treffen, und gehen Hinweisen nach“, sagt Petar Drakul vom OB-Dezernat. Außerdem sei die Allgemeinverfügung der Stadt in alle möglichen Sprachen übersetzt worden. „Wir kommunizieren das gezielt in die Gruppen und werden von vielen unterstützt“, freut sich Drakul. Die Situation sei dramatisch. „Wir müssen vermitteln, dass es wirklich Ernst ist“, sagt auch Scheuermann und meint: „Kurze Sätze, einfache Sprache, eindringliche Worte, am besten von Menschen, die Autorität haben und muttersprachlich unterwegs sind.“ Aufrütteln eben mit vereinten Kräften.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.03.2020