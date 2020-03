„Alle erkälteten Menschen sollten in diesen Tagen zuhause bleiben“

Kann ich mich beim Sport anstecken? Bin ich besonders gefährdet? Soll ich meine Italienreise absagen? Eineinhalb Stunden lang dauerte die Telefonaktion dieser Zeitung, bei der die Leserinnen und Leser Experten zum Thema Coronavirus befragen konnten. Sebastian Kevekordes als Leiter der Krankenhaushygiene am Klinikum Ludwigshafen, Matthias Nagel, Leiter Personalmanagement der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, und der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, nahmen die Hörer ab und antworteten mit viel Fachwissen. Die wichtigsten Fragen und Antworten der Telefonaktion haben wir für Sie zusammengefasst.

Woran erkennt man überhaupt, dass man am Coronavirus erkrankt ist?

Die typischen Symptome ähneln denen einer Grippe: Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit. Möglicherweise treten auch Atemprobleme, Halskratzen, Durchfall, Kopf- und Gliederschmerzen auf. Wenn Sie sich aber nicht in einer Risikoregion aufgehalten haben und keinen Kontakt mit Erkrankten hatten, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass Sie sich angesteckt haben.

Ist es notwendig, Desinfektionsmittel zu benutzen, oder reicht es aus, sich gründlich die Hände zu waschen?

Im privaten Bereich reicht Händewaschen aus. Desinfektionsmittel werden nur in Krankenhäusern und Arztpraxen benötigt. Mit Wasser und Seife kann man 99,9 Prozent der Keime von den Händen spülen.

Ich muss an der Hüfte operiert werden. Nun habe ich aber Angst, mich im Krankenhaus anzustecken.

Sie müssen sich keine Sorgen machen und können den Termin ruhig wahrnehmen. Es besteht keine zusätzliche Gefährdung durch das Coronavirus. Alle infizierten Patienten sind grundsätzlich isoliert, und es gibt auch keinen Kontakt zu Patienten auf anderen Stationen.

Ich war in Italien im Urlaub, nicht weit entfernt von einem Risikogebiet. Ich habe keine Symptome, trotzdem haben andere in meiner Schwimmgruppe Angst, ich könnte sie anstecken. Ich bleibe dann lieber zuhause, oder?

Wenn Sie nicht aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind und auch keine Symptome haben, ist das nicht zwingend nötig. Die Ansteckungszeit besteht bis zu 14 Tage. Wenn Sie so lange vom Schwimmen wegbleiben, um die anderen zu schützen, dann ist das aber auch völlig in Ordnung.

Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und ins Hallenbad. Ist das gefährlich?

Nein. Bewegung und Sport ist immer gut, das stärkt das Immunsystem. Eine zusätzliche Ansteckungsgefahr besteht im Hallenbad oder Fitnessstudio nicht. Das gilt auch für Saunabesuche.

Wir wollen bald nach Sardinien in den Urlaub fliegen. Ich mache mir Sorgen, dass ich mich im Flugzeug anstecken könnte. Da wird doch die Luft im ganzen Flieger verteilt.

Vor der Flugreise müssen Sie sich keine Sorge machen. Wenn tatsächlich eine erkrankte Person im Flugzeug saß, dann werden die Passagiere, die in deren Umgebung saßen, von den Behörden kontaktiert. Aber nur für diejenigen ist das Risiko auch erhöht.

Wir fliegen nächsten Mittwoch nach Dubai. Gibt es da ein Einreiseverbot für Deutsche – so wie in Israel?

Nein, derzeit gibt es für Deutsche in Dubai keine Beschränkungen, was die Einreise betrifft.

Ich war noch nie in Italien und habe von meiner Tochter zum Geburtstag eine Reise an den Gardasee geschenkt bekommen, ich glaube nach Venetien. Aber ich bin über 80 und hab einfach Angst. Was raten Sie mir?

Wenn Ihr Urlaubsgebiet in Venetien liegt, handelt es sich nicht um ein offizielles Risikogebiet. Allerdings grenzt es direkt an eine betroffene Region. Das macht die Situation für Sie schwierig. Ich würde daher empfehlen, dass Ihre Tochter mit dem Reiseveranstalter spricht und das bespricht. Denn im höheren Alter besteht ein höheres Risiko für einen schwereren Verlauf, deshalb sollte man auch genau hinschauen.

Ich hab eine Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer gebucht. Soll ich die absagen?

Derzeit gibt es im Mittelmeerraum keine Risikogebiete. Grundsätzlich gilt daher: Freuen Sie sich auf die Reise, solange der Veranstalter sie nicht absagt! Sie sollten lediglich bedenken, dass Sie eine bestimmte Zeit mit einer Gruppe auf dem Schiff sind. Wenn tatsächlich einer der anderen Passagiere infiziert wäre, dann sitzen sie mit drin.

Mein Mann und ich sind 80 Jahre alt und wollen nächsten Monat Urlaub in Südostasien machen. Wäre es besser, die Reise zu verschieben?

Gegenwärtig gibt es vom Auswärtigen Amt nur wenige Reisewarnungen. Eine Corona-Pandemie wird aber kommen, das Virus wird sich also auch auf Länder und Kontinente ausbreiten, die bisher nicht betroffen sind. Wann das so kommen wird, kann man nicht sagen. Im Zweifel würde ich die Reise lieber verschieben.

Seit einer Woche leide ich unter Gliederschmerzen, war aber in keinem Krisengebiet und hatte keinen Kontakt zu Corona-Infizierten. Was soll ich machen?

Bleiben Sie daheim und schonen Sie sich. Nehmen sie mit Ihrem Hausarzt Kontakt auf. Im Krankenhaus gibt es momentan nur begrenzte Ressourcen, weil in den Ambulanzen viele Menschen mit akuten Erkrankungen untersucht werden.

Soll ich daheim bleiben, wenn ich mich erkältet oder krank fühle?

Man ist ja oft geneigt zu sagen, man geht trotzdem arbeiten. Das mag zwar gut gemeint sein, aber tun Sie das bitte nicht. In diesen Tagen gilt: Alle Menschen, die erkältet sind, sollen zu Hause bleiben. Alle. Kuriert das aus und gefährdet nicht Eure Kollegen!

Ich bin 80 Jahre alt und habe Vorerkrankungen. Wie soll ich mich verhalten?

Grundsätzlich dürfen Sie Ihr Leben so weiterführen wie bisher. Sie können weiterhin einkaufen gehen und einen Spaziergang an der frischen Luft machen. Ich würde Ihnen aber trotzdem raten, größere Menschenansammlungen zu meiden. Außerdem sollten Sie sich häufiger die Hände waschen und sich nicht ins Gesicht fassen, um das Ansteckungsrisiko klein zu halten. Und verzichten Sie zurzeit bei Begrüßungen auf den Handschlag!

Darf ich auch aus Selbstschutz vor dem Coronavirus der Arbeit fernbleiben?

Nur wenn das mit dem Arbeitgeber abgesprochen ist. Ohne Absprache geht es nicht, denn Selbstschutz ist kein Grund, um einfach daheim zu bleiben.

Ich habe eine Lungenfunktionsstörung. Würde die Krankheit bei mir schwerer verlaufen?

Menschen mit Vorerkrankungen haben ein etwas höheres Risiko für einen schwereren Verlauf. Das heißt aber nicht, dass die Krankheit bei Ihnen schwer verlaufen muss. Da gibt es im Einzelfall sehr große Unterschiede.

Ich habe Rheuma und bin nicht mehr der Jüngste. Kann ich trotzdem zum Arzt gehen?

Sie können Ihre Situation in der Praxis schildern und versuchen, einen Termin am Rand der Sprechzeiten zu bekommen. Dann sitzen Sie nicht so lange mit ansteckenden Personen im Wartezimmer.

Kann man sich mehrfach anstecken?

Nach derzeitigem Stand ist das nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass ein Patient nach dem Kontakt Abwehrstoffe entwickelt und dann erst einmal immun ist. Wie lange dieser Schutz hält, wissen wir aber bislang nicht.

Soll ich mich jetzt noch gegen Grippe impfen lassen?

Ja, das macht Sinn. So können Sie sich zumindest vor dieser Krankheit schützen. Außerdem verhindert die Impfung, dass das Coronavirus auf einen von der Grippe geschwächten Körper trifft.

Ich möchte in einer Woche nach Stuttgart ins Musical gehen. Soll ich es wegen der Ansteckungsgefahr lieber sein lassen?

Solange die Aufführung nicht abgesagt ist, können Sie gerne hingehen. Eine deutlich erhöhte Ansteckungsgefahr besteht dort nach Sicht der Behörden nicht. Aber denken Sie daran, falls Sie dort essen gehen sollten, vorher ordentlich die Hände zu waschen.

Wir sind ein Mannheimer Musikverein und planen zum Monatsende unser Jahreskonzert. Ist es denkbar, dass bis dahin ein generelles Veranstaltungsverbot kommt?

Im Moment gibt es keine Überlegungen, alle Veranstaltungen in Mannheim zu verbieten. Und zum jetzigen Zeitpunkt wäre es aus gesundheitlicher Sicht auch nicht sinnvoll. Bis Ende März kann sich die Situation aber noch verändern, ganz sicher kann man daher nicht sein. Sie können aber dennoch überlegen, vielleicht die Stühle mit etwas mehr Abstand aufzustellen. Außerdem sollten alle Menschen, die erkältet sind, draußen bleiben.

