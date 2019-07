Alle Fallen der Prüfer entdeckt

„Ich hatte ein gutes Gefühl – aber dass es so super gelaufen ist, überraschte mich dann doch.“ Sarah Judy, „Pflege-Azubi“ im Universitätsklinikum, hat beim Bundeswettbewerb „Bester Schüler in der Krankenpflege“ nicht nur den Sonderpreis „Beste Praktikerin“ gewonnen, sie erreichte obendrein als erste Teilnehmerin die Höchstbewertung: volle hundert Punkte. Damit hat es die 21-Jährige in die Nationalmannschaft des Berufsnachwuchses geschafft – mit der Chance, bei Europa- und Weltmeisterschaften angehende Pflegefachkräfte mit Kopf und Hand zu vertreten.

Krisensicher umgestiegen

Dass sich Sarah Judy nach dem Abitur in ihrer Heimatgemeinde Ubstadt-Weiher (bei Bruchsal) zu einer Ausbildung in Krankenpflege entschlossen und bei der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) beworben hat, kam nicht von ungefähr: Ihre Eltern sind von anderen Berufen – „meine Mutter hatte Ägyptologie studiert“ – auf die krisensichere Altenpflege umgestiegen. Die beiden Omas waren Krankenschwestern. Die Begeisterung für den Pflegeberuf – „der ist wunderbar vielseitig und nah am Menschen“ – ist Sarah Judy gewissermaßen in die Wiege gelegt worden.

Im März hatte sich die Auszubildende im zweiten Lehrjahr bei der Landesvorausscheidung gegen Kandidaten aus 13 baden-württembergischen Pflegeschulen durchgesetzt und für Berlin qualifiziert. Beim Finale waren die UMM-Vertreterin und 23 andere junge Frauen und Männer aus ganz Deutschland auf breiter fachlicher Front gefordert. So musste eine „Pflegeplanung“ detailliert ausgearbeitet werden: „Bei mir ging es um einen Schlaganfall-Patienten, der nach Hause entlassen werden sollte.“

Beim Prüfungsteil „Beratungsgespräch“ übernahm eine Laiendarstellerin die Rolle einer Patientin mit massiver Herzschwäche. Die Juroren, erzählt Sarah Judy, achteten darauf, dass keine der wichtigen Tipps vergessen wurden – beispielsweise der Hinweis, dass bei dieser Krankheit nur eine bestimmte Menge Flüssigkeit aufgenommen werden darf. Bei den praktischen Aufgaben hatten die Vorbereitungsteams „kleine Fallen“ eingebaut. Sarah Judy, die eine linksseitig gelähmte Schlaganfall-Patientin in eine angenehme Körperhochlage bringen und einen Kompressionsverband anlegen sollte, erkannte das überschminkte Druckgeschwür an der rechten Ferse: Sie lagerte den wund gelegenen Fuß korrekt hoch, außerdem dokumentierte sie den Befund samt Vermerk, den Heilungsprozess zu beobachten. Die junge Wahl-Mannheimerin, die derzeit in einem Klinikum-Heim wohnt, hat die Prüfer derart überzeugt, dass sie den Sonderpreis „Beste Praktikerin“ zugesprochen bekam. In der Gesamtwertung erreichte sie Platz vier.

„Riesige Motivation“

Auch wenn Sarah Judy von Anfang an wusste, die richtige Ausbildung gewählt zu haben, so empfindet sie die Auszeichnung als „riesige Motivation“. Mit ihr freuen sich die auf den Stationen zugeordneten Praxisanleiterinnen – „die haben mich toll vorbereitet“. Von den bislang absolvierten Fachbereichen findet Sarah Judy die Vielfalt der Inneren Medizin „besonders spannend“. Als Nächstes erwartet sie „MIA“ , die „Mannheimer Interprofessionelle Ausbildungsstation“: Hier versorgen Medizinstudenten sowie „Azubis“ der Schulen für Pflege und Physiotherapie zwölf Patienten möglichst eigenständig – mit Supervisoren im Hintergrund. „Darauf freue ich mich schon.“ Natürlich hofft Sarah Judy, sich in der Pflege-Nationalmannschaft für die Europa-Wettbewerbe 2020 im österreichischen Graz zu qualifizieren – vielleicht auch für die WM in Shanghai.

Und was macht die 21-Jährige, wenn sie weder Medikamente verteilt noch im Unterricht sitzt? „Viel Wassersport“, verrät die junge Frau mit den kurzen Haaren. Klar, sie schwimme gern, „aber vor allem liebe ich Stand-up-Paddling“. Und deshalb zieht es sie in der Freizeit mit Spezialbrett und Stechpaddel zu Weihern der Region.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019