Alle Filialen bleiben erhalten

So gut ist die Stimmung derzeit in Supermärkten sonst nur, wenn gerade eine für alle reichende Großlieferung Toilettenpapier eingetroffen ist. Doch hier im Markthaus in Wallstadt hat die Erleichterung bei Kunden und vor allem Mitarbeitern einen anderen Grund. Das Unternehmen ist gerettet, die Gläubigerversammlung hat dem Insolvenzplan zugestimmt (wir berichteten kurz). „Das ist super“, freut sich Gülhamin Uguz-Schwarze, die neben einer Kollegin hinter der Kasse steht. „Wir hatten schon alle große Angst, arbeitslos zu werden.“ Auch Nadin Saade, die einige Meter weiter Regale einräumt, freut sich sehr.

Kundin Ute Lang zeigt sich ebenfalls begeistert. „Gottseidank!“, sagt sie beim Hinausschieben ihres Einkaufswagens. Andere Supermärkte seien für sie deutlich schwerer zu erreichen. So geht es vielen in Wallstadt. Zu einer Informationsveranstaltung über das Insolvenzverfahren kamen im vergangenen Spätsommer mehr als 80 Bürger, in Friedrichsfeld waren es mehr als 100.

Nun bleiben diese zwei Vorort-Filialen ebenso wie die anderen (auch in Weinheim und Neckarhausen) bis auf Weiteres bestehen. „Wir haben vor, die beiden Second-Hand-Kaufhäuser und die vier Lebensmittelmärkte zu erhalten“, teilt auf Anfrage GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings mit. Service Haus, eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG, wird Markthaus nun zu 100 Prozent übernehmen. Aber erst am 15. April, wenn der Beschluss der Gläubigerversammlung rechtskräftig geworden ist. Dies passe zur GBG-Strategie, über Wohnungsbau und Vermietung hinaus für ein intaktes Umfeld sowie lebendige Quartiere zu sorgen, so Frings. „Zudem wollen wir auch hier unserer sozialen Verantwortung in Mannheim gerecht werden.“

Dank an die Lokalpolitik

Markthaus ist der größte staatlich anerkannte Inklusionsbetrieb im Rhein-Neckar-Raum. Fast die Hälfte der laut GBG noch mehr als 70 Beschäftigten hat eine Behinderung. Bei Ankündigung der Insolvenz im Mai 2019 waren es mehr als 100 Mitarbeiter. Zwölf davon in Lindenfels, beim Verkauf der dortigen Filiale behielten sie ihre Jobs. Rund 20 Stellen wurden mit auslaufenden Verträgen und betriebsbedingten Kündigungen abgebaut. Ein Fall – bei dem es um Fristen gehe – sei noch am Arbeitsgericht anhängig, sagt Insolvenzverwalter Thomas Oberle.

Er dankt allen Beschäftigten für ihren unverändert hohen Einsatz. „Mit Dienst nach Vorschrift hätten wir das nicht geschafft.“ Auch die Treue der Kunden sowie die Sachspenden für die (mittlerweile wegen der Corona-Krise geschlossenen) Second-Hand-Kaufhäuser in Neckarau und in der Innenstadt seien sehr wichtig. Ebenso die Bereitschaft der Gläubiger, nun auf ihr restliches Geld komplett zu verzichten.

Sehr dankbar sind Oberle und Geschäftsführerin Sabine Neubert auch der Lokalpolitik. Edingen-Neckarhausen stellte für dieses und nächstes Jahr jeweils 25 000 Euro bereit. Die Stadt Mannheim gibt – zusätzlich zur regulären Förderung der Behinderten-Arbeitsplätze – einen Zuschuss von 235 000 Euro. „Das Markthaus erfüllt als Integrationsbetrieb einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag“, lobt Bürgermeister Michael Grötsch. Neubert, die nach eigenem Bekunden froh ist, sich bald wieder ganz ihrem eigentlichen Job als Geschäftsführerin der Arbeitsförderungsbetriebe Biotopia widmen zu können, lobt besonders den „extrem starken fraktionsübergreifenden Konsens. Den habe ich so noch nie erlebt.“

Der zeigt sich auch jetzt wieder. Im Gemeinderat ist die Freude über die Markthaus-Rettung überall groß. Vor allem die vielen Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und psychischen Problemen seien sehr wichtig, findet die Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Zimmer. Diesen Punkt hebt auch Stadtrat Roland Weiß von der Mannheimer Liste besonders hervor. Beide verweisen auch auf die wichtige Funktion der Vorort-Filialen, ebenso CDU-Fraktionschef Claudius Kranz: Die jetzige Lösung „freut uns für Beschäftigte und Kunden gleichermaßen“.

Auch Volker Beisel begrüßt die Rettung. Seine FDP sei jedoch „nicht glücklich damit“, dass die GBG wieder eine neue Aufgabe übernehme, statt sich auf den Wohnungsbau zu konzentrieren. Dagegen erklärt Reinhold Götz (SPD), gerade das Engagement der GBG gebe dem Markthaus die so wichtige Zukunftsperspektive. Linke und AfD ließen die vom „MM“ gesetzte Frist für eine Stellungnahme verstreichen.

