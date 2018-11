Alle Fragen offen

Eist ziemlich ernüchternd. Die Ausbaupläne für den Bahnknoten Mannheim liegen jetzt auf dem Tisch. Aber die Fragen, die viele Bürger und Politiker in Mannheim und der Region schon lange umtreiben, sind nicht geklärt. Wie verläuft die geplante ICE-Neubaustrecke nach Frankfurt genau? Wie werden die Mannheimer in Zukunft vor dem Lärm von Güterzügen geschützt? Ist die vieldiskutierte Umfahrung für Güterzüge oder gar ein Tunnel überhaupt möglich? Auf alle diese Fragen gibt es immer noch keine Antworten.

Verkehrsministerium und Bahn haben lange an jeweils eigenen Untersuchungen darüber gearbeitet, wie der Bahnverkehr durch Mannheim rollen soll. Was gestern veröffentlicht wurde, sind lediglich die Konsequenzen, die sie aus ihren Studien ziehen. Warum aber haben sie nicht auch gleich die Studien selbst veröffentlicht, mit Details wie Zugzahlen und alternativen Trassenführungen? Nur so kann es eine Debatte geben. Und nur so lässt sich ein Ergebnis finden, dass von möglichst vielen getragen wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018