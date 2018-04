Alle Frauen überprüft

Anzeige

Im Falle der Babyleiche aus dem Pfingstbergweiher dauert die Auswertung von DNA-Proben an. Mit einem Ergebnis sei auch in der kommenden Woche nicht zu rechnen, sagte gestern Polizeisprecher Michael Klump. Rund 900 Frauen im Alter von 14 bis 35 Jahren, die in den Stadtteilen Pfingstberg, Hochstätt, Casterfeld sowie Mallau wohnen, waren angeschrieben und zum Speicheltest gebeten worden. Rund 400 folgten Mitte März der Aufforderung. Mittlerweile wurden laut Klump auch die übrigen 500 überprüft. Sofern sich nicht beispielsweise herausstellte, dass die Betreffenden zur fraglichen Zeit verreist waren, geschah das ebenfalls mit DNA-Proben. Am 12. Januar hatte ein Spaziergänger das tote Mädchen im Weiher gefunden. Die Polizei hofft auch nach wie vor auf Hinweise zu Schwangerschaften, bei denen der Verbleib des Säuglings unklar ist. Telefonnummer: 0621/174 44 44. sma