Alle Gottesdienste im Internet

Ab Mittwoch wird sie im Internet freigeschaltet: die Seite www.weihnachtsgottesdienste-mannheim.de. Hier werden evangelische, katholische und gemeinsam ökumenisch gefeierte Gottesdienste in den Kirchen wie auch unter freiem Himmel zusammengefasst. Dafür wirbt zudem eine stadtweite Plakatkampagne. Dabei trägt der Stern mit Schweif, den man sonst von Darstellungen der Krippe kennt, eine Maske. Schließlich lautet das Motto „Weihnachten – aber sicher“.

Die Internetseite sowie die Plakatkampagne sind eine gemeinsame Idee beider Dekanate. „Wir wollen die Sehnsucht nach stimmungsvollen Weihnachten mit den gebotenen Corona-Vorgaben verbinden“, sind sich der evangelische Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung einig. Die Internetseite listet alle Gottesdienste, aber auch im Internet oder per Fernsehen übertragene Feiern über die gesamten Feiertage in Mannheim und in allen Stadtteilen auf. Sie soll immer wieder aktualisiert werden.

Zusätzliche Christmette

Für alle Präsenz-Gottesdienste, ob in den Kirchen oder auf Plätzen, ist eine Anmeldung beziehungsweise Registrierung erforderlich. Für die auf der Internetseite mit „R“ gekennzeichneten Gottesdienste ist eine Online-Anmeldung möglich. Zudem gibt es auf der Internetseite viele Impulse für die Gestaltung von Feiern zu Hause, von „Weihnachten in der Tüte“ und Vorlagen für Hausandachten über ein Kinderkrippen-Hörspiel bis zu einem Gottesdienst am Telefon für Sehbehinderte und all die Menschen, die sich im Internet nicht ganz zuhause fühlen.

Zwar sind, wie berichtet, die zwei zunächst für Heiligabend auf dem Toulonplatz geplanten Open-Air- Gottesdienste abgesagt. In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts – in der Jesuitenkirche A 4,3 – wurde aber kurzfristig eine zusätzliche meditative Christmette um 19 Uhr eingeplant, bei der auch die für den ökumenischen Gottesdienst bereits bestellten Becherkerzen an die Mitfeiernden ausgegeben werden. Das Rhein-Neckar-Fernsehen strahlt an Heiligabend um 15 Uhr ein ökumenisches Krippenspiel und um 17 Uhr einen ökumenischen Weihnachtsgottesdienst aus sowie am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 11 Uhr einen weiteren ökumenischen Weihnachtsgottesdienst. pwr

