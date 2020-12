Alle Kirchenbänke bleiben leer

Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert sind traurig. Dem evangelischen Pfarrerehepaar aus Käfertal fällt es „nach 30 Jahren gelebter Weihnachtsgottesdienste sehr schwer, diese Absage jetzt auch innerlich anzunehmen und stehen zu lassen“, bekennen sie. Aber sie zweifeln nicht, dass es sein muss. Denn beide Dekane, Ralph Hartmann für die Evangelische Kirche und Karl Jung für die Katholiken, haben am Freitag entschieden, alle Präsenzgottesdienste wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

Intern gab es zuvor längere, auch kontroverse Debatten unter den Pfarrern. Manche argumentierten, man dürfe die Gläubigen gerade in der kritischen Zeit nicht allein lassen. Und von der für einige Katholiken immer noch wichtigen Sonntagspflicht zum Besuch eines Gottesdienstes kann eigentlich nur ein Bischof Ausnahmen zulassen.

Kontakte vermeiden

Der für Mannheim zuständige Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat das aber nicht getan – im Gegensatz zu seinem Stuttgarter Amtskollegen, der am Donnerstag von sich aus in Städten in Württemberg mit hoher Infektionsrate Gottesdienste absagte. Auf evangelischer Seite war schon länger klar, dass man auf die enorm steigende Zahl an Infektionen reagieren muss.

Gemäß der in Mannheim üblichen engen ökumenischen Zusammenarbeit entscheiden die beiden Dekane, dass es weder in Kirchen noch unter freiem Himmel Präsenzgottesdienste geben wird. Das erstreckt sich bis zum 10. Januar – wobei die Katholiken wegen der Sternsinger am 6. Januar viele Kirchen zumindest öffnen wollen, damit man sich den Segen abholen kann.

„Wir haben vor Ort intensiv darüber diskutiert und abgewogen. Die Fürsorge für die Menschen steht im Vordergrund“, sagt Karl Jung. Man wolle in jedem Fall „als Kirche für die Menschen auch ohne Präsenzgottesdienste ansprechbar bleiben“. Ralph Hartmann zeigt sich erleichtert, dass sich die Gemeinden einmütig gegen Präsenzgottesdienste ausgesprochen hatten. Man habe das tiefe Bedürfnis nach gemeinsam gefeierten Gottesdiensten und die gravierende Corona-Situation abwägen müssen, so beide Dekane. Zwar hätten sich die strengen Schutzkonzepte in den Kirchen „bestens bewährt“, doch angesichts des Infektionsgeschehens gelte es, „jegliche Einladungen zu Begegnungen, Kontakten und Zusammenkünften zu vermeiden“, auch wenn es „sehr weh“ tue.

„Natürlich ist Weihnachten mit Gottesdienst am Schönsten und Feierlichsten“, schrieb Hartmann ergänzend in einem Brief an die Gemeinden. „Aber „Weihnachten ist da, wo wir der Menschlichkeit Raum geben“. Das könne auch zuhause sein. „Weihnachten zu Hause zu bleiben, ist dieses Jahr geboten“, informierte die Wallstadter Pfarrerin Anna Maria Baltes die Gläubigen, die sich bei ihr zum Gottesdienst angemeldet hatten. „Geduld und Aushalten all dessen, was wir jetzt nicht ändern können, ist das, was uns jetzt abverlangt wird“, bittet das Käfertaler Pfarrer-Ehepaar seine Gemeindemitglieder: „So oft im stressigen Alltag wünschen sich Menschen, dass sie einfach nur lassen, da sein können. Dieses Weihnachten gibt uns, anders als gedacht, die Gelegenheit“, geben Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert zu bedenken.

Die kleine Gemeinde der Alt-Katholiken hält indes an ihren Gottesdiensten in der Schlosskirche fest – wenn man sich anmeldet.

