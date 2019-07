Alle Lampen müssen raus

Der Fußweg in der Mitte der Augustaanlage wird nachts nach und nach immer dunkler - das bleibt so, noch mindestens ein halbes Jahr. Dann erst will die Stadt entscheiden, wie sie alle defekten Leuchten entlang der Allee austauscht. Die gesamte, 2011 bis 2015 installierte Anlage habe sich „im Alltag als zu störanfällig erwiesen“, so Jan Krasko, der Sprecher des Baudezernats.

