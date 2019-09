„Alle Lehrerstellen sind besetzt“

Am kommenden Mittwoch füllen sich wieder die Lehrerzimmer. © dpa

Sie steigt und steigt und steigt: Zum sechsten Mal in Folge liegt die Zahl der Grundschüler in Mannheim höher als im Vorjahr. Ein Plus von 235 sorgt dafür, dass sich ab kommenden Mittwoch 9710 Schüler auf 470 Klassen verteilen. Entsprechend aufgestockt werden müssen die Kollegien. Das sei gelungen, betonte Hartwig Weik, Leiter des Staatlichen Schulamts Mannheim, am Freitag.

