Das Collini-Center heißt nicht umsonst Center: Es besteht nicht aus zwei getrennten Gebäuden, Wohnturm und Bürohaus gehören zusammen. Alles, was in Zukunft mit der einen Hälfte passiert, betrifft auch die andere. Wird das Bürogebäude, in dem heute noch das Technische Rathaus zuhause ist, abgerissen, so hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Bewohner im Collini-Hochhaus. Dass diese die Entwicklung auch mit Sorge betrachten, ist darum nur verständlich.

Wenn sich Bewohner des Wohnturms jetzt als Verein organisieren, kann das nur gut sein. Die Eigentümergemeinschaft als Ansprechpartner gibt es bereits, mit dem Verein, der allen Bewohnern offensteht, also auch den Mietern, kommt ein zweiter dazu. So weiß die Stadt, an wen sie sich wenden kann, wenn es darum geht, die Zukunft des Centers zu klären.

Es wird entscheidend sein, hier frühzeitig alle mit ins Boot zu nehmen, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Die Ankündigung der Stadt, Vertreter der Eigentümer des Wohnturms bei der Auswahl eines Investors für den bisherigen Büroturm zu beteiligen, ist da schon ein wichtiger Schritt. Manche Bewohner von Mannheims größtem Wohnhaus schwärmen noch heute von der Aufbruchstimmung in Mannheim, die dieses Gebäude in den 1970er Jahren verkörperte. Es wäre wünschenswert, wenn ein ähnlich offener Geist nun die Weiterentwicklung des Komplexes prägen würde.