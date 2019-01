Von unserem Redaktionsmitglied

Markus Schulz ist richtig begeistert, wenn er vom neuen Zuhause für sich und seine Familie erzählt. „Das ist wunderbar hier“, sagt der Mann mit dem Vollbart am Küchentisch der Doppelhaushälfte in der Offizierssiedlung auf Franklin. Wunderbar – wegen der Lage im Grünen unter großen Bäumen, aber auch wegen der guten Nachbarschaft, wie der 38-Jährige betont.

Viele Familien mit Kindern lebten hier in der Offizierssiedlung, erst kürzlich sei ein Bewohnerverein für dieses Gebiet im nordwestlichen Franklin-Teil gegründet worden, die Nachbarn sind in einer Whats-App-Gruppe verbunden, in der man sich zum Beispiel gegenseitig Werkzeuge leiht. Schulz zeigt wie zum Beweis auf seinem Smartphone die Nachricht eines Nachbarn, der eine bestimmte Zange braucht. „Das ist eine Aufbruchstimmung, eine Gemeinschaft miteinander“, sagt der junge Familienvater.

Seit Juli wohnen Markus Schulz und seine Frau Carmelina mit ihrem dreijährigen Sohn in der Offizierssiedlung, die Geburt des zweiten Kindes steht beim Besuch unmittelbar bevor. Die Familie lebt in einem der Doppelhäuser, in denen früher die auf Franklin stationierten US-Offiziere mit ihren Familien heimisch waren. Im Erdgeschoss befindet sich ein großer Wohn-Ess-Bereich, in dem noch das schöne Parkett aus Offizierszeiten liegt, dazu eine Küche und ein Bad. Geht man die Holztreppe hoch, sind dort vier weitere Räume und ein Bad. Hinter dem Haus befinden sich eine Terrasse und ein großer Garten.

Auch Ute Hagg-Weber (kleines Bild) fühlt sich wohl im neu entstehenden Stadtteil. „Wir haben eine ganz tolle Nachbarschaft im Haus, alle sind total freundlich, alle sind per Du, alle sind hilfsbereit“, schwärmt die 51-Jährige.

Zurück auf „die Base“

Vergangenen Oktober ist sie mit ihrer jüngsten Tochter nach Franklin-Mitte gezogen, in eine Mietwohnung der Baugesellschaft Evohaus in der George-Washington-Straße. Vier Zimmer, 100 Quadratmeter, 1100 Euro warm. Dass es Haag-Weber nach Franklin verschlug, hat sie ihrer älteren Tochter zu verdanken, wie sie erzählt. Die sei gleich Anfang 2018 auf das frühere Militärgelände gezogen, als eine der ersten. Sie wohnt mit ihrer Familie ein paar hundert Meter entfernt von der Mutter, ebenfalls in Franklin-Mitte – allerdings nicht in einem Neubau, sondern in einem der früheren Soldaten-Wohngebäude, die saniert wurden.

Wenn Hagg-Weber von Franklin spricht, sagt sie „die Base“, das englische Wort für Militärstützpunkt. Ihre ältere Tochter sei mit einem Amerikaner verheiratet, der schon zur Armeezeit auf Franklin gelebt habe. Deshalb hätten die unbedingt „wieder auf die Base gewollt“.

Der einzige Nachteil des neuen Stadtteils ist ihrer Ansicht nach, dass es noch keinen Bäcker und keinen Supermarkt gebe. „Aber bis 2020 soll das ja alles da sein.“ Froh ist sie darüber, dass jetzt der Bus fährt. „Ich überlege mir, ob ich mir ein Jobticket holen soll, um dann mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren.“

