„Wie am Stammtisch“, begrüßt Volker Dressler die Runde. Tatschlich sind es fast immer die gleichen Personen, die sich da mit dem Feuerio-Vizepräsidenten treffen. Gemeinsam bereiten sie die große Benefizveranstaltung vor, die der Feuerio zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ am Samstag, 29. September, rund um den Wasserturm ausrichtet. Und das Besondere daran: Alle ziehen an einem Strang.

Zwar nennt sich der Termin schon seit Jahrzehnten „Ämterbesprechung“. Aber wer fürchtet, dass da der Amtsschimmel wiehert, der täuscht sich. Alle wollen helfen, dass dieses große Fest der Hilfe gelingt, geben dafür Tipps und ebnen gerne die nötigen Wege.

Aber natürlich muss alles seine Ordnung haben. Dafür garantiert Julia Kappenstein vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, zuständig für die fälligen Genehmigungen. Sie arbeitet Hand in Hand mit der städtischen Tochtergesellschaft „Event und Promotion Mannheim“, die für die Vergabe öffentlicher Plätze zuständig ist und bei diesem Treffen von Kirsten Pelzer vertreten wird. Nicht zu vergessen die MVV Energie AG als Eigentümerin des Wasserturms. „Ja, ja, alles klar, wie immer“ – die Aussage von Andreas Buske von der MVV steht stellvertretend für viele Punkte, die der auch „Mr. Blumepeter“ genannte Dressler schnell und problemlos auf seiner Checkliste abhaken kann.

„Das machen wir wie immer“, kündigt ebenso André Kühner, Ehrenamtsbeauftragter der Johanniter, zu. Das bedeutet, dass Helfer von der Schnelleinsatzgruppe und dem Ortsverband für Erste Hilfe bereitstehen. „Da sind wir mit Freude dabei“, betont Kühner.

Wohnwagen für die Polizei

Für die Sicherheit ist auch wichtig, dass die Polizei ein wachsames Auge auf alles hat. Walter Kargus vom Polizeiposten Schwetzingerstadt beordert dazu eigens Beamte an den Wasserturm. Sie haben sogar eine „mobile Wache“. Die Firma RC Reisemobil Center, Hinter dem Wolfsberg, stellt zwei komfortable Wohnwagen zu Verfügung. Einer dient den Polizeibeamten, und bewusst direkt daneben wird der zweite Wohnwagen postiert, in dem sich die Hauptkasse befindet. In ihr sammeln und zählen Feuerio-Finanzminister Frank Maier-Lindsiepe, unterstützt von Antonello Rofrano, Direktor der BW Bank, die Benefiz-Einnahmen.

Nicht fehlen darf schließlich der Brandschutz. Den stellt die Freiwillige Feuerwehr sicher. Die zuvor nötigen Hinweise – von den Fettbrandlöschern an den Grills bis zum Lecksuchspray bei der Verwendung von Gasflaschen – gibt Mario König, Leiter der Abteilung Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr.

Noch jemand von den Uniformierten ist wichtig: Nicole Dudziak, Ortsbeauftragte des Technischen Hilfswerks (THW). Sie, viele ihrer Männer und Frauen rücken Freitagsabends zum Aufbau und Samstagsabends zum Abbau am Wasserturm an, um die von Michael Baake geleitete Feuerio-Technik bei der kräftezehrenden Arbeit zu unterstützen. „Es kommen wieder Jugend und Aktiver Dienst bunt gemischt“, kündigt Dudziak an.

Die – sonst den Maimarkt mit Strom und vielem mehr versorgende – Firma SVT Südwest Veranstaltungsservice und Technik GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Stefany und Jan Goschmann, sorgt für den nötigen „Saft“. Ihre Elektro-Experten stellen zum Beispiel die Verteilerkästen, schließen die Bühne und die vielen Stände an.

Ist das Fest dann vorbei, rücken die Männer in orange an – die Abfallwirtschaft. „Alles wie jedes Jahr, alles bleibt gleich“, antwortet für sie auch Bernd Schöller in der Runde. Ab 6.15 Uhr am Sonntagfrüh sind die Reinigungskräfte da: „Um 8 Uhr sieht man nichts mehr“, kündigt er an.

