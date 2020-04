Allein auf weiter Flur

Peter W. Ragge, Chefreporter

Was für eine Umstellung! Am 7. März habe ich zuletzt einen Termin wahrgenommen. Reporter sein – das hieß für mich immer ständig unterwegs, nah beim Leben und vor Ort sein, Menschen treffen, Informationen am Rande aufschnappen, Entwicklungen in der Stadt beobachten. Doch bleibe ich am Schreibtisch und telefoniere nur, denn in meinem Alter zähle ich schon bald zur Risikogruppe. Ich sitze daher derzeit nur in meinem Zimmer in der Redaktion in der Dudenstraße, telefoniere sehr viel. Hier habe ich meine Unterlagen, kann gut und konzentriert arbeiten. Doch fast alle Kollegen sind weg. Ich bin auf meinem Stockwerk meist allein. Nur selten höre ich Schritte. Die Gespräche vor und nach Konferenzen mit Kollegen fehlen. Und ich wäre gerne wieder unterwegs. Aber nach über 35 Jahren im Journalismus komme ich auch so an viele Informationen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020