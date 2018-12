Alles dreht sich um Kinder

Zahlreiche Tische waren im Gotteshaus weiß eingedeckt. Im gläsernen Nebenraum bauten Helfer des städtischen Spielmobils einen zusammensetzbaren Wegeparcours zum Thema „Wald“ auf. „Viele von euch wird die Kindervesperkirche bestimmt Sternstunden bringen, wenn ihr hier esst und bastelt“, empfing Moderatorin und Jugendreferentin Ruth Würfel gestern die ersten Schülerinnen und Schüler.

In der evangelischen Jugendkirche auf dem Waldhof feierte die elfte Mannheimer Kindervesperkirche, die zwei Wochen lang bis zum 16. Dezember dort täglich stattfindet, festliche Eröffnung. Vor dem Altar sprach Dekan Ralph Hartmann den Segen aus und zündete, unterstützt durch zwei Kinder, die erste Kerze auf dem Adventskranz an.

Keine Stigmatisierung

Einheitlich in rote T-Shirts gekleidet stimmte der Kinderchor der Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) unter Leitung von Dirigentin und Direktorin Ulrike Hartmann, die Ehefrau von Dekan Hartmann, diverse Lieder an wie „Ein Licht geht uns auf“. Später stieß der Kinderchor der Johannes-Gutenberg-Schule singend dazu. Auf einer Beamer-Leinwan waren gezeichnete Darstellungen der Geschichte der Heiligen Drei Könige zu sehen.

Im Vorraum der Jugendkirche standen für die Mädchen und Buben silberne Tabletts mit zuckrigen Berlinern, Schokobrötchen, Laugen-Croissants und Dampfnudeln bereit. Für die musikalische Begleitung sorgte Eckhard Stadler an E-Piano und Akustikgitarre. Außerdem durften die Besucher die Orgel besichtigen.

„Die Kindervesperkirche ist das Kind der ‘großen’ Vesperkirche in Konkordien in der Innenstadt“, erläuterte Kirsten de Vos, Pressereferentin der evangelischen Kirche Mannheim. „Die Kinder kommen im Klassenverband, es soll hier keine Stigmatisierung einzelner Kinder entstehen. Damit wollen wir Kinderarmut stärker in den Fokus nehmen“, betonte Mitorganisatorin Kirsten de Vos. Deshalb tummeln sich gerade in der Jugendkirche nicht nur bedürftige Kinder, sondern ganze Schulklassen.

Was steht an der Friedrich-Ebert-Grundschule im Jahr 2019 bevor? „Unsere Schule wird komplett saniert. Die Demontage beginnt Ende März und im Juli geht es dann mit den handwerklichen Arbeiten los“, blickte Direktorin Ulrike Hartmann voraus.

Vorlese-Programm

Im Rahmen der elften Kinder-Vesperkirche dürfen die kleinen Besucher an Werktischen basteln und eigene Kerzen aus Bienenwachs ziehen. Darüber hinaus wartet in der alten Sakristei, die grün beleuchtet und orientalisch dekoriert ist, Vorlesepatin Gerdi Faber mit spannenden Geschichten. „Ich hatte aufgehört zu arbeiten, mir ist dann die Decke auf den Kopf gefallen, weshalb ich nach einer neuen Tätigkeit, einer neuen Herausforderung suchte“, erklärte Vorleserin Gerdi Faber, wie die 79-Jährige, die aus den Kinderbüchern „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ von Autorin Tilde Michels und „Lauras Stern“ von Klaus Baumgart vorträgt, zu diesem Ehrenamt fand. „Durch das Vorlesen für die Kinder habe ich etwas zu tun“, freute sich die Rentnerin, die früher als Sachbearbeiterin einer Krankenkasse gearbeitet hatte.

Zusätzlich legte Vorleserin Faber gestern stapelweise kostenlose Kinderbücher wie „Plötzlich Zombie“ von Schriftsteller David Lubar als Spende aus dem Buchhandel für die Besucher der Kindervesperkirche aus.

