Alles in Bewegung

Wer heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, dessen Weg ist genauso gut oder schlecht wie er am Freitag war – da ändert „Monnem Bike“ wenig bis gar nichts. Und doch ist diese Veranstaltung sinnvoll: Einmal sorgt sie für Öffentlichkeit rund um das Fortbewegungsmittel Fahrrad und dessen Vorteile gerade in Großstädten wie Mannheim. Und zudem tut sie dem Leben in der Innenstadt gut.

Ein wenig mehr Schubkraft hätte die abgespeckte Version des Festivals schon haben können, aber dennoch bleibt ein sehr positives Bild von diesem Samstag in Mannheim: John Deere feiert den Traktor, „Monnem Bike“ feiert das Fahrrad – es ist etwas los in der Stadt. Der Vorwurf, Mannheim würde zu wenig aus „seinen“ Erfindungen machen, zieht nicht mehr. Und auch die Frage, wie das Festival die Erreichbarkeit der Innenstadt möglichst wenig einschränken kann, wurde in diesem Jahr besser gelöst.

Schön wäre es, daraus jetzt etwas Dauerhaftes zu machen. Das Format muss dabei ja gar nicht immer das gleiche sein. Aber so ein Wochenende der Mobilität kann Mannheim nur guttun.