Alles rund um die Pflege

Das Thema Pflege hat zuletzt in der öffentlichen Debatte immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aus diesem Anlass veranstaltet der „Mannheimer Morgen“ in Kooperation mit den Pflegenetzwerken Rhein-Neckar am Sonntag, 30. September, ein Pflegeforum. Von 11 bis 17 Uhr informieren in der Kantine des „MM“, Dudenstraße 12-26, Dienstleister aus der Pflegebranche und stehen für Gespräche bereit, dazu gibt es Vorträge. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die selbst Angehörige pflegen und auf der Suche nach Hilfe und Rat sind. Ebenso willkommen sind Interessierte, die sich über Unterstützung im Falle der eigenen Pflegebedürftigkeit informieren wollen.

Daneben gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die physikalische Therapeutin Halima Borhani zeigt mit einem Kollegen der Universitätsmedizin (UMM) alltagspraktische Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit. Gäste können in einem „Altersanzug“ der UMM die körperlichen Einschränkungen älterer Menschen nachempfinden. Der Eintritt ist frei. mor

