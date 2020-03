Allgemeinverfügung sorgt für Verunsicherung bei Gastronomen

Mannheim.Die am Freitagabend veröffentlichte Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim mit dem Versammlungsverbot und dem weitreichenden Verbot des Betreibens von Bars, Clubs und Kino hat schon am Samstag zu unterschiedlichen Reaktionen und insbesondere auch zu Verunsicherung geführt, obwohl die Verfügung erst am Sonntag in Kraft tritt. Das Helder & Leeuwen Café in N3 blieb am Samstag schon geschlossen. „Wir nehmen unsere Gäste und unser Personal in Schutz“, erklärt Geschäftsführer Envar Atabay. Schon im Vorfeld hatten sie viele Reaktionen von der Kundschaft erhalten und sich Gedanken gemacht, eine Stunde nach Bekanntwerden der Allgemeinverfügung hatten sie am Freitagabend dann die sofortige Schließung für nötig erachtet: „Wir gehen kein Risko ein“, so Atabay.

„Es geht um die Gesundheit der Menschen, das ist das Wesentliche“, bekräftigt auch Martina Herrdegen vom gleichnamigen Café, „die Gesundheit der Kunden liegt uns am Herzen.“ Nach Veröffentlichung der Allgemeinverfügung ist sie verunsichert und weiß nicht, wie sie die Verfügung umsetzen soll: „Muss ich das Café schließen und darf den Kuchenverkauf trotzdem weiterführen?“ Sie will auf der sicheren Seite stehen und alles machen, „was die Kunden und uns schützt“, und wenn es sein muss, „dann machen wir eben zu.“ Zusammen mit ihrer Schwester Simone will sie sich heute nochmals beraten, „wir gehen in uns und warten auf klare Nachrichten, vielleicht wissen wir Montag mehr.“

Komplett verunsichert ist auch Chrisoula Samara, ihr griechisches Restaurant am Stollenwörthweiher fasst weit mehr als 50 Gäste, doch solche Ansammlungen sind gemäß Allgemeinverfügung von nun an untersagt: „Muss ich jetzt schließen?“ fragt sie etwas ratlos. Sie hat sich rechtliche Hilfe geholt und lässt sich von Steffen Lindberg anwaltlich beraten. Sie ist nicht die einzige Betreiberin eines Gastronomiebetriebes, die sich kurzfristig an Lindberg gewandt hat. Der Anwalt lässt kein gutes Haar an der Allgemeinverfügung: „Der fehlt die Bestimmtheit und Klarheit, die Regularien und der Schutzzweck sind völlig unklar.“ Rechtlich sieht er durchaus Chancen, gegen die Verfügung juristisch vorzugehen. Allerdings betont er, dass es hier um etwas wichtigeres geht: „Die Gesundheit der Menschen ist zu schützen.“ Er hofft, dass die Stadt ganz schnell und ganz konkret formuliert, wie sie das gedenkt zu tun. Für den Abend hat die Stadt angekündigt, weitere Informationen zu veröffentlichen, die Klarheit schaffen sollen.