Allianz begrüßt neue Partner

Universität, Stadtmobil Rhein-Neckar, Daimler AG Motorenwerk Mannheim und die Mannheimer Ausstellungs-Gesellschaft (MAG) sind neue Partner in der Klimaschutz-Allianz, welche die Stadt 2015 gegründet hat. „Umwelt- und Klimaschutz kann nur erfolgreich sein, wenn sich alle gemeinsam nachhaltig für eine ökologische Stadtentwicklung einsetzen“, begrüßte Oberbürgermeister Peter Kurz die „Neuen“. Den derzeit 14 Firmen, darunter die kommunalen Betriebe GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, Stadtparkgesellschaft, m:con Mannheimer Kongressgesellschaft, Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) und MVV Energie AG, komme dabei eine bedeutende Rolle zu, so der Oberbürgermeister.

Anpassung an die Veränderung

Sie entwickeln beispielsweise mit der Stadtverwaltung zusammen Anpassungsvorschläge für Arbeitszeiten und Betriebsabläufe bei Hitzewellen. Konkrete Schritte zur Abmilderung der Klimafolgen können demnach die vermehrte Begrünung von Firmengeländen und damit zugleich die Schaffung von Versickerungsbereichen für größere Mengen Niederschlagswasser sein. Kurz: „Der Austausch und die zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den Partnern der Klimaschutz-Allianz, die diese Verantwortung aktiv übernehmen, leisten hier einen wirksamen Beitrag“, lobte der Oberbürgermeister.

„Ich freue mich, dass wir heute vier weitere Unternehmen begrüßen können, die der Klimaschutz-Allianz beitreten und sich somit für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit einsetzen“, unterstrich Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala die Bedeutung der Klimaschutz-Allianz beim Herbsttreffen des Zusammenschlusses in dieser Woche.

In der Allianz, so Rathaus-Sprecher Kevin Ittemann in einer Mitteilung, soll das Engagement der aktiven Unternehmen, die sich verpflichten am stadtweiten Ziel mitzuwirken, die CO2-Emissionen zu reduzieren und eine nachhaltige Stadtentwicklung voranzubringen, sichtbar gemacht werden. lang

