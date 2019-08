Alpen-Läufer im Fernsehen

Die Abendschau im Bayerischen Fernsehen (BR) berichtet am heutigen Montag über die drei Mannheimer Feuerwehrmänner, die am vergangenen Wochenende zur letzten Etappe ihrer Alpenüberquerung von Sterzing nach Meran angetreten sind. In voller Feuerwehrmontur starteten Pascal Dieffenbach, Konstantin Braun und Manuel Schmidt am 8. August in Mittenwald ihre Alpenüberquerung. In elf Tagen wollten sie 190 Kilometer zurücklegen und 19 500 Höhenmeter überwinden – für den guten Zweck.

Das Projekt haben die drei Mannheimer „Feuerstreiter-Wegbegleiter“ genannt, mit dem Ziel, Spendengelder für das Kinderhospiz „Sterntaler“ zu sammeln. Ein Kamerateam der Abendschau hat sie von Sterzing aus auf ihrem Weg über das Timmelsjoch bis zum Ziel nach Meran begleitet. Mehr über die Feuerwehrmänner und ihr Projekt berichtet die Abendschau ab 18 Uhr in ihrer Sendung. mor

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019