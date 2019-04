Alpenverein hat neues Domizil

Die Deutsche Alpenverein (DAV) Sektion Mannheim hat die Almhütte im 5. Obergeschoss von engelhorn sports bezogen und nutzt diese als Servicestelle für Mitglieder und Interessierte. Zum Einzug erwartet Besucher heute und morgen ein vielseitiges Aktionsprogramm. An verschiedenen Ständen können sich die Besucher unter anderem zu Wander-, Klettersteig-, und Mountainbike-Touren sowie zu der passenden Ausrüstung beraten lassen. Außerdem werden die beiden DAV-Hütten, die die Sektion Mannheim in Österreich betreibt, vorgestellt. Als Highlight bieten die Jugend- und die Klettergruppe Schnupperklettern an. red

