Als Berater weiter sehr geschätzt

„Eine Gnade“ sei es, sagt er, dieses Datum zu erreichen: 95 Jahre wird an diesem Montag Heinz Bloch. Er kann mit sehr viel Stolz zurückblicken auf seine große Lebensleistung als langjähriger Vorstand der Mannheimer Versicherung und auf das erfolgreiche ehrenamtliche Engagement in zahlreichen Vereinen.

Man sieht ihn nicht mehr so oft wie früher. Das Knie macht ihm zu schaffen. Er sei „nur begrenzt beweglich“, erklärt er. Aber bei wenigen Terminen begegnet man ihm noch, zudem bei Treffen im Freundeskreis. Schließlich ist Bloch nicht nur weiter geistig hellwach und unverändert bestens informiert, sondern ein enorm wichtiger Ratgeber, überaus gefragter Gesprächspartner und vielfach geachteter Vermittler für viele gesellschaftliche und politische Akteure. Sie schätzen seine große Lebenserfahrung, seine Diskretion, seine stetige, vorausblickende Vorsicht und das hohe Verantwortungsbewusstsein, aber auch seine Hilfsbereitschaft. „Papa Bloch“ nennen manche liebevoll den Senior der Mannheimer Gesellschaft, andere rühmen mit der Formel „Nadelstreifen innen und außen“ Seriosität, Fachkompetenz sowie seine noble Art, die sich angenehm von vielen modernen Managern abhebt.

Stararchitekt geholt

Der gebürtige Mannheimer gehörte 1945 zu den ersten Studenten der Schlosshochschule nach dem Krieg. Nach wirtschaftswissenschaftlichem Abschluss trat er 1950 in die Dienste der „Mannheimer“ ein und rückte 1970 für 20 Jahre in den Vorstand auf. Da gelang ihm ein Coup, der das Mannheimer Stadtbild bis heute nachhaltig – und positiv – prägt. Bloch gewann den amerikanischen Stararchitekten Helmut Jahn für den Neubau der Versicherung an der Augustaanlage.

Obgleich weltweit und im Gesamtverband der Versicherungswirtschaft aktiv, bekannte sich Bloch stets mit Herz und Tat zu seiner Heimatstadt und übernahm Ehrenämter, beginnend bei den Wirtschaftsjunioren, wo er bis zum Bundessprecher avancierte. Beim Reiterverein zählte er zu den Pionieren des Maimarkt-Turniers, den Golfclub führte er 22 Jahre und bewältigte den Umzug nach Viernheim. Noch bis zum 90. Geburtstag griff er zum Eisen.

