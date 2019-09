Als Betriebswirt in die Zukunft

Die Handwerkskammer meldet für den Kurs zum „Geprüften Betriebswirt“ noch freie Plätze. Am Montag, 9. September, startet der Teilzeitlehrgang mit den Unterrichtsterminen montags, mittwochs und donnerstags von jeweils 18 bis 21 Uhr. Der Vollzeitlehrgang beginnt am Montag, 7. Oktober, mit täglicher Unterrichtszeit von 8 bis 17 Uhr. Die Fortbildung richtet sich an Meister, die sich für Führungsaufgaben im handwerklichen Bereich qualifizieren möchten. Aber auch Teilnehmer mit einschlägiger Berufserfahrung können zugelassen werden. Der praxisnahe Kurs soll umfassendes Managementwissen in den Modulen Unternehmensstrategie und -führung sowie Personal- und Innovationsmanagement vermitteln. cari

