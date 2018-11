Als die Mutter der Tochter erschrocken den Mund zuhielt

„Überall SA-Männer. Auf den Straßen zerschmetterte Möbel, zerstörtes Spielzeug.“ Dieses Bild hat sich bei Karla Spagerer eingegraben. Neun Jahre war sie alt, als sich die Eltern mit ihr am Morgen nach der Reichspogromnacht vom Waldhof nach F 3 aufmachten, um nach jenen jüdischen Schwestern zu schauen, bei denen der Vater arbeitete. Die Familie sollte Helene und Elise Karlebach nie mehr sehen.

„Damals fiel uns schon von weitem das offen stehende Hoftor auf.“ An das verwüstete Büro und „einen Schrank, aus dem alles herausgerissen war“, erinnert sich die 89-Jährige noch gut. „Seit ich denken konnte“, erzählt Karla Spagerer, war der Vater, ein gelernter Schlosser, bei Helene und Elise Karlebach beschäftigt gewesen. Die Schwestern führten in F 3, 5-6, die familieneigene „Sack- und Deckenfabrik Kalter“. Die kleine Karla kannte die „Frolleins“ („so sagten wir damals“) von freundschaftlichen Treffen. Der Vater habe seinen „Chefinnen“ nicht nur einmal geraten, Deutschland zu verlassen.

Die Waldhöfer Familie wusste schließlich aus eigener Erfahrung, wie gnadenlos Nazis mit allen jenen umsprangen, die nicht in ihre Ideologie passten. Karlas mütterliche Großmutter, eine überzeugte Kommunistin, wurde 1936 von der Gestapo abgeholt, weil sie für notleidende Familien inhaftierter Widerstandskämpfer der Mannheimer Lechleiter-Gruppe Lebensmittel und Geld gesammelt hatte. „18 Monate musste sie ins Zuchthaus.“

Die jüdischen Schwestern kannten die Familiengeschichte. Und dennoch fühlten sie sich nicht gefährdet. Von ihrem Vater weiß Karla Spagerer, dass die Frauen überzeugt waren, ihnen könnte als unbescholtene Bürgerinnen nichts passieren.

Als die Neunjährige mit ihren Eltern zu der kleinen Fabrik in F 3 unterwegs war, kam sie an der Synagoge in F 2 vorbei: Diese war auf Befehl des SS-Sturmbannführers August Schnerr gesprengt worden. Mehr noch als das Gotteshaus mit dem großen Loch, wo einst die Heilige Lade gestanden hatte, hat sich ein SS-Mann mit Schild eingeprägt: „Darauf stand, dass die Synagoge gegen zehn Pfennig besichtigt werden kann.“ Die 89-Jährige spürt noch heute, wie ihr die Mutter erschrocken den Mund zugehalten hat: „Weil ich laut sagte, erst machen die alles kaputt und dann verlangen sie Eintritt.“ Auch die Tage darauf konnten sich Mannheimer in der zerstörten Synagoge umschauen – gegen eine Spende für das Winterhilfswerk.

Dass Helene und Elise Karlebach nach Gurs deportiert wurden, wo beide umkamen, „das habe ich erst Jahrzehnte später erfahren“. Das Schicksal der jüdischen Schwestern motiviert die Witwe des engagierten Gewerkschafters und langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten Walter Spagerer, in Schulen von ihren Erfahrungen zu berichten.

Bleibt nachzutragen: Die Sack- und Deckenfabrik ist elf Monate nach der Reichspogromnacht im Handelsregister gelöscht worden. Jener Privatmann, der noch 1938 das Grundstück F 3, 5-6, „arisierte“, machte ein Supergeschäft. Wie die Historikerin Christiane Fritsche herausfand, verkaufte er das für 32 000 Reichsmark erworbene Areal drei Jahre später für 45 000 an die Stadt Mannheim weiter.

