Als es noch Krätze gab

Anzeige

Es sollte lange dauern, ehe sich medizinische Einrichtungen für Kranke durchsetzten. Hingegen gab es schon im 6. Jahrhundert Häuser für Aussätzige, die wegen der Ansteckungsgefahr außerhalb der Stadt gebaut wurden – was auch für Pesthäuser galt. Aus manchen entwickelten sich später Hospize und schließlich Kliniken, wovon die berühmte Berliner Charité kündet. In Mannheim begann das stationäre Gesundheitswesen mit einem städtischen „Nothaus“ für Arme nahe des Neckartors . So etwas wie eine Klinik im heutigen Sinne entstand freilich erst Anfang des 19. Jahrhunderts in dem Quadrat R 5. Der Vorläufer der Städtischen Krankenanstalten verfügte um 1860 immerhin über Abteilungen für Innere Krankheiten und Chirurgie, über Stationen für Wöchnerinnen und gesonderte Betten für Menschen mit Geschlechtskrankheiten und Krätze. Diese nach Carl Borromäus, dem verehrten Erzbischof von Mailand, benannte Patienteneinrichtung trug die früher weitgehend übliche Klinik-Bezeichnung. Wie lautet der hier gesuchte Begriff, der in der Schweiz nach wie vor gängig ist? wam