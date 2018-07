Als Fachgelehrter den ganzen Menschen im Blick

Anzeige

Die in Zürich lehrende Germanistin Angelika Linke hielt den Festvortrag und würdigte Eichinger dreifach – als Wissenschaftler, IDS-Direktor und als Mensch. Für ihn sei die Sprache nie nur ein Informationsmedium, sondern ein „Lebens- und Erlebensmedium“, er betreibe Linguistik als „Wissenschaft vom Menschen“. Führende Mitarbeiter des Instituts überreichten eine von ihnen herausgegebene Festschrift. Da sie Eichingers breitem Forschungsspektrum Rechnung trägt, umfasst sie mehrere Bände; die „Germanistische Sprachwissenschaft um 2020“ betitelte Publikation soll auch kostenlos im Internet verfügbar sein.

Veränderung durch neue Medien

In Ludwig Eichingers Amtszeit hat sich die Zahl der Mitarbeiter des 1964 gegründeten Instituts im Quadrat R 5 auf 160 verdoppelt. Auf sein Betreiben hin wird es dort bald eine weitere Fachabteilung speziell für computergestützte Sprachwissenschaft geben. In Eichingers Zeit sind zudem die großen Datenbanken mit geschriebener und gesprochener Sprache stark gewachsen. Zudem hat die Forschung über Sprachveränderungen durch neue Medien, die Eichingers Nachfolger Henning Lobin noch intensivieren will, am IDS einen Ort gefunden.

