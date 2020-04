Als Grafen und Rittmeister hoch zu Ross dominieren

Die Strecke über 5000 Meter mit 26 Sprüngen bewältigt Graf Ferdinand Metternich auf The Nip in knapp 13 Minuten: Mit großem Vorsprung gewinnt der pferdebegeisterte Adlige die erste Badenia – und damit 1200 Gulden und einen Ehrenpreis des Großherzogs. 150 Jahre ist das her. Eigentlich sollte das legendäre Mannheimer Hindernisrennen, das einst mit der europaweit höchsten Dotierung die Elite im

...