Als Journalistin in Afrika

Am heutigen Dienstag, 2. April, um 10.30 Uhr spricht Simone Schlindwein, deutsche Journalistin in Afrika, vor Schülern der 10. und 11. Klassen des Liselotte-Gymnasiums über das Thema „Der Einfluss europäischer Politik in Zentralafrika“ in der Cafeteria der Schule.

Schlindwein, ursprünglich aus Baden-Baden, lebt seit 2008 in Uganda und berichtet als Journalistin aus Burundi, Ruanda, Kongo, Uganda, Südsudan und der Zentralafrikanischen Republik. Sie ist Mitautorin von „Tatort Kongo“, einem Buch über die juristische Aufarbeitung von Verbrechen in Ruanda und im Ostkongo vor deutschen Gerichten, unter anderem in Stuttgart. 2017 erschien das Buch „Diktatoren als Türsteher Europas“, in dem es um die Rolle der europäischen Politik in Zentralafrika geht. lia

