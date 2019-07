Als Mannheimerin in der Welt zuhause

Wer Maike Winnemann in die Augen blickt, spürt ihre Neugier und ihren Tatendrang. Denn auch, wenn die gebürtige Mannheimerin erst 21 Jahre alt ist, Zeit verlieren will sie keine. Dass sie mit Unterstützung der Baden-Württemberg-Stiftung seit Samstag als einzige Studentin landesweit im US-amerikanischen Connecticut ein neues Lebenskapitel aufschlagen wird, passt ins Bild einer jungen Forschungsreisenden, die neugierig nach vorne blickt.

Dieses Interesse war Maike Winnemann schon in die Wiege gelegt. Bereits in der Grundschule löste sie ihre Hausaufgaben nicht einfach nur allein am Schreibtisch: Auf Spieltafeln schrieb sie Formeln und Silben so auf, dass auch Nachbarskinder und Kameraden an ihren Erklärungen teilhaben durften. Die ersten pädagogischen Züge waren entdeckt. Und sie wurden konsequent weiter ausgebaut.

Leidenschaft für Lehrberuf

Mit 15 Jahren stand die Schülerin bereits mitten im Leben. Am Karl-Friedrich-Gymnasium engagierte sie sich in einer Arbeitsgemeinschaft für Soziale Nachhaltigkeit, arbeitete immer wieder bei Projekten der evangelischen Auferstehungsgemeinde mit und lernte dabei den Kontakt mit ihr bisher noch unbekannten Menschen sehr zu schätzen. „Aus der Überraschung entstehen manchmal die schönsten Verbindungen“, berichtet Winnemann beim Gespräch am Karlstern. Und immer wieder fallen ihr Beispiele ein, die ihre Leidenschaft für das Entdecken unterstreichen.

Während andere die Zeit nach der Schule zum Start ihres Studiums oder für ein Sabbat-Jahr nutzten, unterrichtete die Schülerin ein Jahr lang an der Columbus-Willkommensschule im Benjamin-Franklin-Village und lernte dabei, was es heißt, zu lehren. „Die Klassen dort wurden ja leistungsorientiert gebildet - das heißt, du hattest da manchmal einen sechsjährigen Eritreer und ein 15-jähriges somalisches Mädchen nebeneinandersitzen und musstest zusehen, wie du beiden erklärst, was schulische Normalität bedeutet.“ Es waren Monate voller Hürden und Herausforderungen, mit denen Maike Winnemann umgehen musste. Die Erfahrung zeigte ihr allerdings auch, was man alles erreichen kann. „Wenn man den Kindern wirklich ’rüberbringt, dass man es ernst mit ihnen meint, dann lassen sie sich auch mitnehmen“, findet die 21-Jährige. Auch aus diesem Grund fasste sie den Entschluss, Lehrerin werden zu wollen.

Studium in Freiburg

2017 nahm die Mannheimerin in Freiburg ein Studium der Bildungswissenschaften mit Anglistik und Geschichte auf und ebnete sich damit den Weg für ihren Berufswunsch. Ein zusätzliches Praktikum an der Weinheimer Bonhoeffer-Schule 2018 bestätigte Winnemann in ihrer Wahl. Doch auch die nun bevorstehenden Monate in den USA passen in das Leben der jungen Frau, die sich in der Region geborgen fühlt und dennoch voller Entdeckungsfreude in die Ferne blickt. Allein zu Schulzeiten prägten Austausch-Programme nach Frankreich, Spanien und das US-amerikanische Indiana ihren internationalen Weitblick - auch mit einer Backpacking-Tour nach Skandinavien bewies die 21-Jährige ihre Selbstständigkeit.

Dass sie im sogenannten German Department von Storrs im Herzen von Connecticut - etwa 230 Kilometer nordöstlich von New York - bis Dezember nicht nur Vorlesungen und Seminare besuchen wird, sondern bewusst auch als akademische Kraft gefragt ist, kommt ihr gelegen. Zum einen, weil sich die Weltenbummlerin nach all den Klischees über Menschen aus der Region nun selbst ein Bild über die Mentalität dort machen will. Aber auch, weil sich Maike Winnemann zwischen individueller Förderung und sozialem Zusammenhalt Inspiration für ihre zukünftige Aufgabe als Lehrerin erhofft. Dass sie auf dem Hinweg nicht nur ihre alte Gastfamilie in Indiana besuchen, sondern auch noch einen „schnellen“ Schwenk über Kalifornien machen will, ist wohl eine Selbstverständlichkeit für die junge Entdeckerin, die von sich selbst sagt: „Mannheim ist meine Heimat, die Welt mein Zuhause.“

