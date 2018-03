Als „Staatsfeind“ gebrandmarkt

Anzeige

Auf ein bewegtes Leben in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) blickt Wolfgang Welsch zurück. Als „Staatsfeind“ saß er viele Jahre in Gefängnissen der DDR und wurde 1971 durch die Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Über seine Erfahrungen spricht er am Mittwoch, 7. März, 10.30 Uhr, bei einen Zeitzeugenvortrag in der Cafeteria des Liselotte-Gymnasiums in der Wespinstraße 21-25. Auch nach seinem Freikauf geriet Welsch wieder ins Visier der DDR-Staatssicherheit (Stasi). Weil er sich erfolgreich als Fluchthelfer für 220 DDR-Bürger betätigte, seien mehrere Mordanschläge auf ihn verübt worden, so das Lilo in einer Mitteilung. In dem Zeitzeugenvortrag wird er seine Erfahrungen schildern. bhr