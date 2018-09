Das klappt einfach nicht. Zumindest nicht mit den Leitschwellen, die derzeit an der Marktstraße montiert sind. Wenn die Minipfosten von einem Tag auf den anderen fehlen, weil Autofahrer sie touchieren, aus ihrer Verankerung reißen und einfach in ihren Kofferraum packen, können sie nicht einfach mal durch neue ersetzt werden. Eine Leitschwelle kostet die Stadt nämlich 105 Euro, hinzu kommen Kosten für die Montage. Stadtsprecher Jan Krasko teilt sogar mit, dass im Rahmen des Verkehrsversuchs die Leitschwellen wöchentlich kontrolliert werden würden. Wöchentlich! Ein unnötiger Aufwand also, der sowohl personell als auch materiell betrieben wird und immer wieder die Nerven strapaziert.

Die neu geplanten Leitschwellen müssen auf jeden Fall stabiler sein, aber gleichzeitig so montiert werden, dass sie den Weg der Fußgänger nicht erschweren. Ein Überqueren der Straße muss problemlos möglich sein – ohne dass beispielsweise Mütter mit Kindern oder ältere Menschen gefährdet werden. Denn sinnvoll sind die Leitschwellen allemal: Die Fahrradfahrer sind auf dem optisch getrennten Fahrweg sicherer, und sowohl am rechten als als auch am linken Fahrbahnrand stellen keine „Wildparker“ ihre Autos ab. Also weitermachen! Nur mit Leitschwellen, die auch etwas taugen …

