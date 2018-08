Alt trifft neu im Haus der Uhr

Anzeige

Wer das war, das weiß die MWSP-Architektin Lisa Brandstetter. Sie berichtet von einer aufregenden Entwicklung des Verwaltungsgebäudes. „Clockhouse“ heißt es, weil auf dem Dach eine große Uhr anzeigt, was die Stunde geschlagen. Der Name entstand „ganz spontan“ beim einem der MWSP-Treffen, wie Brandstetter sich erinnert. Bei einer Führung durch das dreigeschossige Haus beschreibt sie die Namensfindung als einen notwendigen Schritt für die MWSP-Kollegenschaft: „Der Name stiftet Identität“. Und er erinnert an die US-Amerikaner, die das Areal ja am längsten nutzten.

Die deutsche Wehrmacht baute den Klotz in den 30er Jahren des vergangenen 20. Jahrhunderts. Dann trieben die Nazis die Deutschen zu den Waffen und legten sich mit der ganzen Welt an. Das ging schief und so zogen nach dem Kriegsende 1945 die Amerikaner ein. Die Räumlichkeiten nutzten sie als Elementary-School, als Grundschule für die Kinder der Army-Angehörigen. Als sie Benjamin-Franklin-Village mit Sullivan und den Funari Barracks 2014 an die Bundesrepublik zurückgaben, hatte das Clockhouse zuletzt die US-Fernmeldeeinheit „5th Signal Command“ beherbergt.

Kaum waren die Amerikaner abgezogen, musste Mannheim ab 2015 mithelfen, einer Zahl von Flüchtlingen und Migranten vorübergehend ein Dach über dem Kopf anzubieten. Die Häuser in den US-Barracks mit ihren schlichten Grundrissen mussten einer großen und geräumigen Nutzung Platz machen. Nach der Übergabe des Hauses an die MWSP fielen etliche Zwischenwände, viel altes Gemäuer verschwand. An einigen Wänden konservierten Haus & Co als Investoren und deren Architekten Fanenbruck/Löffler aus Heidelberg Zeichnungen von Flüchtlingskindern, die nun an die Zeit erinnern, da das Gebäude Migranten als Unterschlupf diente. In den Treppenhäusern wurden da und dort grüne und gelbe Randstreifen in ihren blassen Farben konserviert, während die Wände in ihrer teilweise frisch marmorierten Farbgebung an frühere Zeiten erinnern.

Verglaste Büros

Als gewollten Kontrast zu der historisierenden Anmutung des Gebäudes verströmen die offenen, verglasten Büros eine regelrechte Leichtigkeit des Seins. Die Arbeitsatmosphäre atmet, wie man als außenstehender Beobachter zumindest mutmaßt, ein nicht zu unterschätzendes Quantum an Lockerheit.

Während Glas und Chrom als Baumaterialien dort zum Einsatz kamen, wo in dem alten Gestein neue Arbeitsplätze, Aufenthalts- oder Besprechungsräume entstanden, bewahrten die jetzigen Eigner und Nutzer ein Relikt aus der Zeit der US-Army vor der Zerstörung: Im ersten Stock des Gebäudes stößt man an einer Längswand unversehens auf eine alte, stählerne Tresortür. Sie ist fest verschlossen und bewahrt ihre Geheimnisse. Was einst in dem längst verschwundenen Tresor schlummerte – Lisa Brandstetter weiß es auch nicht. Vielleicht lagerten in dem Stahlschrank ja US-Codes zur Verschlüsselung einiger verrätselt in die Welt entsandten Nachrichten.

