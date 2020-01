Alte Handys erbeten

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) startet eine Sammelaktion für alte Mobiltelefone. Wer ein Handy nicht mehr braucht, soll es beim Umweltzentrum in der Käfertaler Straße 162 abgeben (Öffnungszeiten: Mo. 10-13 und 14-17 Uhr, Di. 14-18, Do. 10-13 und 14-17 Uhr) oder dort einfach in den Briefkasten werfen. Außerdem bietet der NABU Sammelkartons für Schulen und Firmen an, die er anschließend auch wieder abholt. Anmeldungen per Mail an info@nabu-mannheim.de.

Laut Digitalverband Bitkom „schlummerten“ mehr als 105 Millionen alte Handys in deutschen Schubladen, so der NABU. Wer sein Altgerät abgebe, sorge gleich doppelt für mehr Umweltschutz: „Zum einen stellen Sie sicher, dass Rohstoffe wiederverwertet werden und Schadstoffe nicht auf dem Müll landen.“ Zum anderen zahle Kooperationspartner Telefónica dem NABU für die eingesammelten Handys einen jährlichen Betrag, der in den Insektenschutzfonds fließe. sma

