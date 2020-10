„Alte Liebe“ ermöglicht

Susanne Raiss („Schatzkistl“) dankt Stephan Werner (BB Bank). © KN

„Alte Liebe“ heißt nicht nur das Stück. Dass alte Liebe nicht rostet, hat nun auch die BB Bank bewiesen. Schon seit vielen Jahren zählt das zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland gehörende Institut zu den treuen Unterstützern vom Musikkabarett „Schatzkistl“ – und das hat das Team der Filiale Mannheim mit Filialdirektor Stephan Werner nun erneut bewiesen. Werner übergab an Susanne Raiss, Gründungsmitglied vom „Schatzkistl“-Trägerverein Kulturnetz, einen Scheck über 5000 Euro für die Produktion „Alte Liebe“.

Bibliothekarin Lore und der pensionierte Architekt Harry, die seit über vierzig Jahren ein Paar sind, beweisen in der szenischen Lesung nach einem Roman von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, dass alte Liebe nicht rostet. Es ist die erste Premiere im „Schatzkistl“, nachdem es wegen der Corona-Pandemie mehr als ein halbes Jahr geschlossen bleiben musste. „Trotz aller Widrigkeiten haben wir unser Krönchen zurechtgerückt und sind mit einer Premiere in die neue Spielzeit gestartet“, so Susanne Raiss.

„Aber nur dank der BB Bank, dem Kulturamt und unserem Förderkreis war es überhaupt möglich, in dieser Krisenzeit an eine Neuproduktion zu denken“, so „Schatzkistl“-Chef Peter Baltruschat, schließlich dürfen nach dem Hygiene- und Sicherheitskonzept nur 38 Besucher in dem Musikkabarett Platz nehmen – was nicht kostendeckend ist. Regina und Hugo Steegmüller seien für das Stück „in jeder Hinsicht eine ideale Besetzung“, so Baltruschat, sind sie doch auch im wahren Leben ein Ehepaar. „Somit war es für die Regie möglich, mit Nähe und Leidenschaft zu inszenieren“, so Baltruschat. Die nächsten Aufführungstermine sind am Sonntag, 8. November, 16 Uhr, und Freitag, 4. Dezember, 20 Uhr. Tickets beim „MM“ im Erdgeschoss von Thalia - P 7, 22 (Planken), Mannheim, Tel.: 0621/10 10 11. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020