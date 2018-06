Alte Schätze neu ausgeleuchtet

Anzeige

Sie sollen ein erster Schritt sein auf dem Weg, nach und nach die ganze Sammlungspräsentation zu überarbeiten: Im Schlossmuseum, 2007 eingerichtet und seither weitgehend unverändert geblieben, leuchtet nun helleres, moderneres Licht: Das Land hat begonnen, vor besonderen Objekten LED-Lampen zu montieren.

„Die innovative Lichttechnik bringt eine bessere Beleuchtung und sie schont das Objekt und die Umwelt“, erklärt Uta Coburger, für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten. Die LED-Lampen sind frei von UV-Strahlung und obendrein energiesparend.

Exotische Szenen für die Wand

Angesteuert werden sie über Bewegungsmelder, so dass die empfindlichen Kunstobjekte nur dann ins volle Licht gerückt werden, wenn Besucher in die Nähe kommen. „Damit hat das Bauamt uns ein schönes Geschenk gemacht“, dankt Coburger Bernd Müller, dem Leiter des Amtes Mannheim und Heidelberg von Vermögen und Bau, für die Installation der Lampen. Durch sie strahlen die großen Tapisserien der „Neuindien-Serie“ jetzt wieder wie neu: Die Wirkteppiche, jeweils mehrere Quadratmeter groß, zeigen exotische Szenen aus den Tropen, die im 18. Jahrhundert durch Forschungsreisen und Handel ins Bewusstsein der Menschen gerückt waren. Sie gehören zu den kostbarsten Stücken in den Sammlungen des Schlosses.