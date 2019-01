Alternativen zur Abholung aus Schule

Kinder, die die Polizei aus Schulen und Kindergärten zur Abschiebung abholt: Der Fall der albanischen Familie Kosturri hatte im Dezember für erheblichen Wirbel gesorgt – und den Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) zu einer Anfrage an die Landesregierung veranlasst (wir berichteten). Die seinerzeitige Antwort des Innenministers Thomas Strobl (CDU): Das Vorgehen sei rechtmäßig gewesen – und es gebe keine Veranlassung, darauf künftig zu verzichten. Schon damals hatte Weirauch gesagt, er werde diese Aussage nicht auf sich beruhen lassen – und hatte ein weiteres parlamentarisches Nachspiel angekündigt. Das ist jetzt passiert.

„Wir wollen wissen, welche Alternativen es im konkreten Mannheimer Fall gegeben hätte und wie die grün-schwarze Landesregierung zukünftig mit Abschiebungen aus Kindergärten und Schulen umgeht“, schreibt der Sozialdemokrat in einer Pressemitteilung. Deshalb verlange seine Fraktion „von der Landesregierung Auskunft zum Mannheimer Fall“, etwa, wann die genaue Abflugzeit des Flugzeuges war und welche anderen Möglichkeiten es an dem Tag oder in der Woche gegeben hätte, um die Abschiebung durchzuführen. „Ich will mir selbst ein Bild machen, welche Alternativmöglichkeiten es gegeben hätte, um zu verhindern, dass Kinder innerhalb von wenigen Minuten ohne Unterstützung der Eltern oder psychologischen Beistand von uniformierten Beamten aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen werden“, so Weirauch. „Ich erwarte eine klare Aussage der Landesregierung, dass aus Kitas und Schulen nicht mehr abgeschoben wird“, blickt er in die Zukunft. bhr

