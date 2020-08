Altersheim nach Brand teilweise evakuiert

Mannheim.Wegen eines Brandes am Sonntagnachmittag ist ein Altersheim in der Mannheimer Dürerstraße zum Teil evakuiert worden. In einer ersten Mitteilung der Polizei heißt es, dass das Feuer gegen 16.25 Uhr im Untergeschoss ausbrach. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude wurde daraufhin von Polizei und Feuerwehr abgesucht. Über Verletzungen der Bewohner lagen den Beamten zunächst noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Brandursache war unklar.

Näheres war nicht bekannt.