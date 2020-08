Altersheim nach Brand teilweise evakuiert - sechs Verletzte

Mannheim.Wegen eines Brandes am Sonntagnachmittag ist ein Altersheim in der Mannheimer Dürerstraße zum Teil evakuiert worden. Dabei sichtete die Feuerwehr nach eigenen Angaben bisher sechs verletzte Personen, die wegen eingeatmeter Rauchgase in Mannheimer Kliniken transportiert wurden. In einer ersten Mitteilung der Polizei hieß es, dass das Feuer gegen 16.25 Uhr im Untergeschoss ausbrach.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude wurde daraufhin von den Einsatzkräften abgesucht. Insgesamt hatten nach Informationen der mit 22 Kräften im Einsatz befindlichen Feuerwehr 70 Personen das Gebäude vorsichtshalber verlassen müssen, die vor Ort von Einsatzkräften betreut wurden.

Die Brandursache sowie weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.