Altrheinfähre legt wieder ab

Nach der coronabedingten Verzögerung soll die Altrheinfähre in Sandhofen in dieser Woche wieder ihren Betrieb aufnehmen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird das Transportschiff ab dem morgigen Dienstag, 26. Mai, erstmals in diesem Jahr wieder fahren. Die Betriebszeit ist täglich, einschließlich sonn- und feiertags, von 10 bis 20 Uhr. Wie in der Vergangenheit bleibe auch in dieser Saison der Montag ein Ruhetag. Außerdem pausiert die Fähre in der Mittagszeit zwischen 13 und 14 Uhr. Das Schiff lege, wie gewohnt, zu jeder vollen Stunde auf der Friesenheimer Insel am Restaurant Dehus ab, von Sandhofen aus startet es zu jeder halben Stunde.

Die Fährpreise blieben konstant und betragen für Fußgänger 50 Cent, für Radfahrer einen Euro, für Motorräder 1,50 Euro und für Autos zwei Euro. Der letzte Tag des Fährbetriebs in dieser Saison ist der 30. September. Die Stadt weist darauf hin, dass auf der Fähre eine Maskenpflicht für Personen ab sechs Jahren besteht. Die gängigen Abstandsregeln sollen eingehalten werden.

Unterdessen ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Mannheim über das Wochenende konstant geblieben. Dem Gesundheitsamt seien keine neuen Fälle gemeldet worden, teilte die Stadt am Sonntag mit. Zwei weitere Personen seien dagegen wieder genesen, bei ihnen wurde die häusliche Quarantäne aufgehoben. red/cs

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020