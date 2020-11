„Am Anfang habe ich nichts verstanden“ Aeyas Alghazali kam Ende November als 15-Jähriger nach Mannheim und berichtet über seine ersten Wochen hier

Der Syrer Aeyas Alghazali kam Ende November 2015 im Alter von 15 Jahren als Flüchtling nach Mannheim. In einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer und bei einer Pflegemutter fand er damals Halt, wie er im Interview berichtet.

Auf welchem Weg sind Sie nach Deutschland gekommen?

Aeyas Alghazali: Ich bin gemeinsam mit einem meiner älteren Brüder über die Türkei, Griechenland und über den Balkan nach München gekommen. Wir waren mit dem Boot, mit dem Zug und ganz viel zu Fuß unterwegs. Am Schluss in München war ich Teil einer größeren Gruppe, habe mich dann aber von der Gruppe entfernt und mir einfach ein Zugticket nach Mannheim gekauft, weil dort ein anderer Bruder von mir schon war. Meine Eltern und zwei andere Geschwister sind in Syrien geblieben.

Wie haben Sie diese ersten Wochen in Mannheim erlebt?

Alghazali: Die ersten zwei, drei Monate habe ich in der Erstaufnahmestelle in Benjamin Franklin gewohnt, da waren wir sechs Leute in einem Zimmer, Toiletten und Duschen waren draußen auf dem Hof in Boxen. Das war manchmal schon anstrengend. Danach bin ich dann zu meiner Pflegemutter hier in Mannheim gekommen.

Was war schwierig in jenen Tagen, und was hat Ihnen geholfen?

Alghazali: Schwierig war, dass ich am Anfang die Sprache nicht konnte und nichts verstanden habe. Außerdem war ich am Anfang wegen einer Virusinfektion erstmal zwei Wochen im Krankenhaus. Eine große Hilfe für mich in Mannheim waren die Bahnhofshelfer, eine Gruppe Ehrenamtlicher, die damals jeden Abend am Bahnhof standen und ankommenden Flüchtlingen mit Kleidung oder Essen geholfen haben. Da hab ich gleich ab dem dritten Tag mitgemacht.

Sie waren erst 15 …

Alghazali: Ja, aber mein großer Bruder war ja dabei. Für mich war die Gruppe wichtig, ich habe mich zugehörig gefühlt, und sie hat mir Stabilität gegeben, genauso wie später meine Pflegemutter. Ich habe dann die Internationale Gesamtschule in Heidelberg und die Marie-Curie-Realschule in Mannheim besucht. Im Moment mache ich am Abendgymnasium die Fachhochschulreife. Ich bin befristet bis kommenden Frühjahr als Flüchtling anerkannt. Ich hoffe, dass ich danach unbefristet bleiben darf.

