Am Collini-Center ist es zu eng

Anzeige

Noch im April gab es Stimmen aus dem Gemeinderat, die eine schnelle Festlegung auf die mögliche Generalsanierung kritisierten. Man müsse „auch andere Wege beleuchten“, dürfe die Sanierung nicht als „alternativlos“ bezeichnen, hieß es da. Diese Stimmen sind verstummt.

Dahinter stand eine Idee. Nicht vom – 2012 ja untersuchten – Neubau im Unteren Luisenpark, sondern im Bereich Collini-Center. Der dortige kleinere Turm, derzeit Standort der technischen Ämter der Stadt, ist marode, muss abgerissen werden. Daher entsteht auf dem Lindenhof im Glücksteinquartier ein neues Technisches Rathaus. Nach dem Abriss in der Collini-Straße ein neues Theater zwischen Wohnturm (der ja intakt ist und stehenbleibt) und Gewerkschaftshaus – das war die Idee. Manch einer dachte gar schon an eine Art Elbphilharmonie, an ein spektakuläres Kulturgebäude direkt mit Blick zum Neckar, vielleicht gar hinausragend auf das Neckarufer.

Mehr Abstand zum Wohnturm

Kurzfristig hat die Stadtverwaltung auch das geprüft. „Das ergab schnell keinen sinnvollen Ansatz, sich damit weiter auseinanderzusetzen“, so Baubürgermeister Lothar Quast. Schnell stellte sich nämlich heraus, dass der Platz nicht reicht. Für einen Neubau greifen neue Vorschriften. Die verlangen einen deutlich höheren Abstand zum Wohnturm des Collini-Centers als jetzt: mindestens 19 Meter. Und sie verlangen mehr Platz aus Gründen des Arbeitsschutzes. Einen mit dem heutigen Theater vergleichbaren Neubau an dieser Stelle unterzubringen – das würde bedeuten, das heutige Gewerkschaftshaus abzureißen und zu übebauen. Und selbst das würde nicht reichen: Der Bau würde über die Gleise der OEG/Linie 5 hinweg bis an den Spielplatz Hans-Böckler-Platz reichen.