Mannheim.Dem Gesundheitsamt sind am Donnerstag 100 neue nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 2209, die Zahl der aktiven Fälle auf 697. Bislang sind in Mannheim 1497 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Auf Grundlage der von der Stadt Mannheim täglich veröffentlichten Zahlen ergibt sich daraus eine Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) von 155,2.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, stammt die Mehrzahl der positiven Fälle von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden.

