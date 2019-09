Am Samstag gehört der Luisenpark den Kindern

Am 20. September wird jedes Jahr der Weltkindertag gefeiert. Einen Tag später – am kommenden Samstag, 21, September – lädt die Stadt zum Tag der Familie und Kinderspektakel in den Luisenpark ein. Ab 14 Uhr können Besucher an mehr als 40 Stationen spielen, lernen und Neues entdecken.

Organisiert wird das Fest vom Stadtjugendring, der Abteilung Jugendförderung des Fachbereiches Jugendamt und Gesundheitsamt sowie der Stadtpark-GmbH. Mehr als 300 Ehren- und Hauptamtliche werden die einzelnen Stationen betreuen. Sie vertreten die Jugendverbände, Vereine und Einrichtungen, die sich im Rahmen der Initiative „Kinderfreundliche Kommunen“ zusammengeschlossen haben. Sie wollen dafür sorgen, dass die UN-Kinderrechtskonvention auf kommunaler Ebene umgesetzt wird.

Die Wiesen des Luisenparks sollen sich am Samstag in eine bunte Kinderwelt mit Hüpfburgen, Feuerwehrautos, Lagerfeuer, Sport- und Kreativangeboten verwandeln. Auf der Freizeitwiese steht die Jugendkulturbühne mit Theater- und Gesangsvorführungen.

Basteln, kicken und lernen

Um 16 Uhr verleiht Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb dort die Urkunden des diesjährigen Wettbewerbs „Agenda- Aktion“. An den einzelnen Spielstationen sollen alle Kinder auf ihre Kosten kommen, egal ob sie sich für Kunst, Sport oder Natur interessieren: Die Grüne Schule des Luisenparks präsentiert beispielsweise Spannendes, Rätselhaftes und Nützliches aus der Welt der Insekten. Die Sportkreisjugend Mannheim baut für Fußball-Freunde einen „Streetsoccer-Court“ auf. Am Stand der Stadtbibliothek können Besucher aus alten Büchern Tierfiguren falten. Und bei den Pfadfinden kann man am Lagerfeuer Stockbrot backen. Ein echter Höhepunkt erwartet junge und ältere Besucher dann am Abend: Bei einem Kinder-Feuerwerk, das besonders leise konzipiert ist, können sie den Tag gemeinsam ausklingen lassen.

Alle Kinder bis zum Alter von 15 Jahre haben beim Fest der Familie am Samstag freien Eintritt in den Luisenpark. fab

Info: Flyer unter www.mannheim.de/de/jugendfoerderung/

