Am Sonntag geht es mit dem Zug in den Pfälzerwald

Für dieses Jahr hat sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wieder viel vorgenommen. Das gemeinsame 32. Radtourenprogramm der Schwesterverbände in Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim weist mehr als 70 Touren und einige Wanderungen auf. Von leichten Neubürgertouren über eine gemächliche Fahrt durch die südliche Kurpfalz bis zu flott gefahrenen 150 Kilometern an die saubere „Deutsch-Französische Luft“ ist laut ADFC für jeden Geschmack etwas dabei.

Wieder im Programm ist die „Kleine Mannheimer Runde“ am Mittwochmittag. Auch Nichtmitglieder können gegen einen Beitrag von drei Euro mitfahren. Bei einigen Touren kommen zusätzliche Kosten für Eintritte oder Bahnfahrten dazu.

Am Sonntag, 3. März, wird eine geführte Wanderung zur Elendsklamm im Pfälzerwald angeboten. Nach der Zugfahrt von Mannheim nach Landstuhl geht es auf dem Jakobsweg zur Fritz-Claus-Hütte und weiter zur Elendsklamm. Der Rückweg führt über Bruchmühlbach-Miesau. Die Wanderung geht über etwa 16 Kilometer und 300 Höhenmeter. Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am MPB-Fahrradparkhaus am Mannheimer Hauptbahnhof. Weitere Auskünfte erteilt Tourenleiter Thomas Schuff unter der Telefonnummer 0160/94 47 98 97, per Mail an thomas-schuff@t-online.de.

Die Jahresversammlung wählte Gerd Hüttmann als Vorstandssprecher, Helena Schumacher als Kassiererin, Georg Beneken, Conny Kraft und Markus Schlegel als Bezirkssprecher sowie Sybille Burmeister und Jutta Hagen als Kassenprüferinnen. Roman Deuster bleibt Pressereferent, Ina Schäfers vertritt den ADFC im Umweltforum. red/sma

Info: Mehr im Internet unter www.adfc-bw.de/mannheim

