Am Sonntag offene Türen für alle

Mannheim.Es gab schon viele Anfragen, allein zu einer Vorab-Besichtigung der Fördervereine strömten mehr als 300 Personen. „Wir wissen, dass es total viele Leute interessiert, was hier passiert und was hier entstanden ist“, so Andreas Schenk vom Marchivum-Team. Daher rechnen er und seine Kollegen auch mit starkem Andrang am Sonntag, 18. März, von 18 bis 20 Uhr beim Tag der offenen Tür. Da kann jeder das Gebäude und die Dienstleistungen eines Archivs kennenzulernen – sowie den fantastischen Ausblick aus den beiden gläsernen Stockwerken genießen.

Im Lesesaal dürfen die Besucher an einer 3-D-Projektion virtuell in einem Ratsprotokoll der Kurfürstenzeit blättern. Im Friedrich-Walter-Saal wird DJ Sunflower Musik machen. Im fünften Obergeschoss zeigt das Archiv, wie es selbst fragile Objekte digitalisieren kann. „Wir wollen auch demonstrieren, wie die Bunkerwände für zukünftige multimediale Inszenierungen genutzt werden können“, kündigt Ulrich Nieß, der Direktor des Marchivum, an: „Und wir öffnen die Magazine und zeigen, wie historische Quellen für Forschungen unterschiedlichster Art genutzt werden können“.

Öffnungszeiten Am Dienstag, 20. März nimmt das Marchivum seinen regulären Betrieb auf. Öffnungszeiten von Lesesaal und Bauakteneinsicht sind dann Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 16 Uhr und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr .

nimmt das Marchivum seinen auf. Öffnungszeiten von Lesesaal und Bauakteneinsicht sind dann . Archivplatz 1 , 68167 Mannheim

, 68167 Mannheim Telefon: 0621/293-7027.

0621/293-7027. Parkplatz in der Bunsenstraße. Stadtbahn Linie 2 Richtung Neckarstadt-West bis Haltestelle Bürgermeister-Fuchs-Straße oder Bus Linie 53 bis Haltestelle Jungbuschbrücke.

Zudem laufen historische Filme und es gibt Verpflegung, darunter Eis von Dario Fontanella sowie Getränke der Eichbaum-Brauerei. Der Gewinn vom Verkauf kommt der Aktion „Filmschätze retten“ vom Freundeskreis Marchivum zur Digitalisierung der alten Aufnahmen zu Gute. Das Glücksrad sorgt für attraktive Gewinne. Kostenlos verteilt wird die reich bebilderte und liebevoll gestaltete Festschrift – solange der Vorrat reicht.